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    Глушаков оценил чемпионские перспективы «Спартака»

    Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков высказался об игре московского клуба на старте сезона.

    «Спартак» сейчас играет хорошо, но бывает всякое. В прошлом сезоне они тоже хорошо выглядели в первой части чемпионата, во второй – непонятно, что произошло.

    Они взяли хороших атакующих футболистов, которые создают моменты. Раньше один Промес создавал, сейчас еще двое добавились. Будет креатив, можно варьировать состав.

    Бонгонда? Время покажет, как он будет играть, сейчас он приехал в очень хорошей форме. Он находится в нужном месте в нужное время. Дальше видно будет.

    Не надо сходить с ума, это только начало чемпионата. Всe будет меняться», – сказал Глушаков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2023 09:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 8 августа, 12:37

      все течет и меняется однако сейчас кроме дырявой защиты все хорошо

      0
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 8 августа, 11:13

      Урал Спердяк накажет!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6046

      Дядя Серёжа > paracetamol 8 августа, 11:58

      Оближитесь...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6453

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 8 августа, 18:12

      Обсосутся...

      1
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      Рейтинг: +2456

      Январь 59 8 августа, 10:04

      Спартак начал здорово. Показывает приличный футбол, и пока что госпожа фортуна благоволит Спартаку( я имею в виду те опасные моменты у ворот Спартака, которые могли закончиться взятием ворот). К началу сезона, Спартак подошёл в прекрасной форме. Главное сохранить эту форму до зимнего перерыва и не потерять ведущих игроков основы. У Зенита на старте произошёл большой сбой. Уход Малкома, капризы других бразильцев, сказались на результате, и Спартак уверенно ушел в отрыв. Хороший старт Краснодара пока ни о чем не говорит. Кроме удачной игры есть ещё и звоночек из столицы, после которого результаты быков резко уйдут в минусы. Вспомним прошлогодний Ростов( за три тура до финиша претендовали на золото, а потом резко сдали свои позиции пропустив м

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      Рейтинг: +18907

      paracetamol > Январь 59 8 августа, 11:14

      С кем играли-то, посмотри!

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