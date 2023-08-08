Глушаков оценил чемпионские перспективы «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков высказался об игре московского клуба на старте сезона.

«Спартак» сейчас играет хорошо, но бывает всякое. В прошлом сезоне они тоже хорошо выглядели в первой части чемпионата, во второй – непонятно, что произошло.

Они взяли хороших атакующих футболистов, которые создают моменты. Раньше один Промес создавал, сейчас еще двое добавились. Будет креатив, можно варьировать состав.

Бонгонда? Время покажет, как он будет играть, сейчас он приехал в очень хорошей форме. Он находится в нужном месте в нужное время. Дальше видно будет.

Не надо сходить с ума, это только начало чемпионата. Всe будет меняться», – сказал Глушаков.