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Глушаков оценил чемпионские перспективы «Спартака»

8 августа 2023, 09:25
6

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков высказался об игре московского клуба на старте сезона.

«Спартак» сейчас играет хорошо, но бывает всякое. В прошлом сезоне они тоже хорошо выглядели в первой части чемпионата, во второй – непонятно, что произошло.

Они взяли хороших атакующих футболистов, которые создают моменты. Раньше один Промес создавал, сейчас еще двое добавились. Будет креатив, можно варьировать состав.

Бонгонда? Время покажет, как он будет играть, сейчас он приехал в очень хорошей форме. Он находится в нужном месте в нужное время. Дальше видно будет.

Не надо сходить с ума, это только начало чемпионата. Всe будет меняться», – сказал Глушаков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (6)
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Январь 59
1691478248
Спартак начал здорово. Показывает приличный футбол, и пока что госпожа фортуна благоволит Спартаку( я имею в виду те опасные моменты у ворот Спартака, которые могли закончиться взятием ворот). К началу сезона, Спартак подошёл в прекрасной форме. Главное сохранить эту форму до зимнего перерыва и не потерять ведущих игроков основы. У Зенита на старте произошёл большой сбой. Уход Малкома, капризы других бразильцев, сказались на результате, и Спартак уверенно ушел в отрыв. Хороший старт Краснодара пока ни о чем не говорит. Кроме удачной игры есть ещё и звоночек из столицы, после которого результаты быков резко уйдут в минусы. Вспомним прошлогодний Ростов( за три тура до финиша претендовали на золото, а потом резко сдали свои позиции пропустив м
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paracetamol
1691482415
Урал Спердяк накажет!
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alefreddy
1691487445
все течет и меняется однако сейчас кроме дырявой защиты все хорошо
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