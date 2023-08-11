«Урал» и «Спартак» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» 11 августа в 18:00 по московскому времени.
Пять последних очных матчей:
- две победы «Спартака»
- две ничьих
- один раз выиграл «Урал»
«Спартак» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Урала» – 3.45
- ничья – 3.60
- победа «Спартака» – 2.05
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Урал – Спартак
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Прогноз на матч Урал – Спартак
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Источник: «Бомбардир»