«Урал» и «Спартак» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» 11 августа в 18:00 по московскому времени.

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Пять последних очных матчей:

две победы «Спартака»

две ничьих

один раз выиграл «Урал»

Пока складывается впечатление, что из всех топ-клубов России «Спартак» больше всех готов к этому сезону РПЛ. Во-первых, Гильермо Абаскаль остался в РПЛ – остались и его идеи. Во-вторых, «Спартак» фактически сохранил всех лидеров. В-третьих, есть новички (Медина, Бонгонда), и они уже показали, что способны неплохо влиться в состав. В-четвертых, «Спартак» поработал над усилением обороны, приобретя Олега Рябчука.

«Урал» в неплохой форме и даже по-хорошему дерзок. Но против столь структурированной команды на старте сезона он еще не встречался. Победа «Спартака» считывается как самый вероятный исход этой встречи.

Коэффициенты:

победа «Урала» – 3.45

ничья – 3.60

победа «Спартака» – 2.05

Прогноз на матч: победа «Спартака»

Где смотреть матч Урал – Спартак