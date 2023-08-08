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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Урал» – «Спартак» бесплатно: 4 тур РПЛ, 11 августа 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Урал» – «Спартак» бесплатно: 4 тур РПЛ, 11 августа 2023

    «Урал» и «Спартак» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» 11 августа в 18:00 по московскому времени.

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    Пять последних очных матчей:

    • две победы «Спартака»
    • две ничьих
    • один раз выиграл «Урал»

    Пока складывается впечатление, что из всех топ-клубов России «Спартак» больше всех готов к этому сезону РПЛ. Во-первых, Гильермо Абаскаль остался в РПЛ – остались и его идеи. Во-вторых, «Спартак» фактически сохранил всех лидеров. В-третьих, есть новички (Медина, Бонгонда), и они уже показали, что способны неплохо влиться в состав. В-четвертых, «Спартак» поработал над усилением обороны, приобретя Олега Рябчука.

    «Урал» в неплохой форме и даже по-хорошему дерзок. Но против столь структурированной команды на старте сезона он еще не встречался. Победа «Спартака» считывается как самый вероятный исход этой встречи.

    Коэффициенты:

    • победа «Урала» – 3.45
    • ничья – 3.60
    • победа «Спартака» – 2.05

    Прогноз на матч: победа «Спартака»

    Где смотреть матч Урал – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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    08.08.2023 02:29
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