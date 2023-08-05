Федотов прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Локо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после крупной победы над «Локомотивом» в третьем туре РПЛ (4:1).

«Было мощное начало от «Локомотива». Мы неудачно вошли в игру, стало неприятно, когда промахнулся Сергей Пиняев. Но повезло, не забил. И после этого мы стали забирать инициативу. Сначала пенальти, затем хорошая комбинация и второй гол.

В перерыве передохнули, сделали анализ, поняли. Что у соперника теперь появятся зоны. И воспользовались этим. К сожалению, пропустили, соперник сыграл неплохо. Что ж, есть над чем работать. Хорошо, что сохранили хладнокровие и забили четвертый», – сказал тренер.