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    Федотов прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Локо»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после крупной победы над «Локомотивом» в третьем туре РПЛ (4:1).

    «Было мощное начало от «Локомотива». Мы неудачно вошли в игру, стало неприятно, когда промахнулся Сергей Пиняев. Но повезло, не забил. И после этого мы стали забирать инициативу. Сначала пенальти, затем хорошая комбинация и второй гол.

    В перерыве передохнули, сделали анализ, поняли. Что у соперника теперь появятся зоны. И воспользовались этим. К сожалению, пропустили, соперник сыграл неплохо. Что ж, есть над чем работать. Хорошо, что сохранили хладнокровие и забили четвертый», – сказал тренер.

    • ЦСКА идет в таблице 5-м.
    • Федотов в команде год.
    • Впереди у ЦСКА кубковый матч с «Факелом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.08.2023 22:50
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