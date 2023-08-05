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    Федун назвал атаку «Спартака» лучшей в РПЛ

    Бывший президент «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча третьего тура РПЛ между москвичами и «Рубином» (4:1).

    «Очень хорошая команда сформировалась еще в прошлом году. Сейчас добавили хороших игроков. Тео Бонгонда – очень качественный футболист, которого не хватало в прошлые годы. Медина сегодня хорошо вышел. После ухода Малкома из «Зенита» «Спартак», пожалуй, лучший в атаке в РПЛ. Когда играет Георгий Джикия – это доброкачественная защита.

    При этом надо понимать, что «Рубин» – не тот, что играл пару лет назад в высшей лиге. Это команда, которая вышла из ФНЛ. Очень комфортный соперник для «Спартака», потому что имеет очень медленную, тяжелую линию защиты, от которой очень удобно убегать. Что команда и использовала. Все болельщики счастливы. Я тоже счастлив», – сказал Федун.

    • У «Спартака» на старте сезона РПЛ 3 победы подряд.
    • Такого с командой не было 10 лет.
    • Следующий соперник «Спартака» по РПЛ – «Урал» (11 августа).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2023 22:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 6 августа, 07:22

      Про атаку соглашусь , а вот по Джикии много вопросов.
      В линии защиты , на сегодня , единственное белое пятно это Литвинов.
      Крайки, отечественный ужас, Жора медленный и тяжёлый.

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