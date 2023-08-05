Федун назвал атаку «Спартака» лучшей в РПЛ

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча третьего тура РПЛ между москвичами и «Рубином» (4:1).

«Очень хорошая команда сформировалась еще в прошлом году. Сейчас добавили хороших игроков. Тео Бонгонда – очень качественный футболист, которого не хватало в прошлые годы. Медина сегодня хорошо вышел. После ухода Малкома из «Зенита» «Спартак», пожалуй, лучший в атаке в РПЛ. Когда играет Георгий Джикия – это доброкачественная защита.

При этом надо понимать, что «Рубин» – не тот, что играл пару лет назад в высшей лиге. Это команда, которая вышла из ФНЛ. Очень комфортный соперник для «Спартака», потому что имеет очень медленную, тяжелую линию защиты, от которой очень удобно убегать. Что команда и использовала. Все болельщики счастливы. Я тоже счастлив», – сказал Федун.