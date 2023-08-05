Павлюченко высмеял инициативу пересадить депутатов на российские автомобили

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко пошутил о депутатах Госдумы РФ.

Парламентариев хотят пересадить на российские машины.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты будут ездить на автомобилях «Москвич», «Лада», «Аурус», «Волга».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что чиновники должны пользоваться продуктами отечественного автопрома.

«Жалко депутатов, теперь им придется ездить на «Аурусе» за 30 млн рублей. Таков закон», – написал Павлюченко в соцсетях.