Павлюченко высмеял инициативу пересадить депутатов на российские автомобили

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко пошутил о депутатах Госдумы РФ.
- Парламентариев хотят пересадить на российские машины.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты будут ездить на автомобилях «Москвич», «Лада», «Аурус», «Волга».
- Ранее президент Владимир Путин заявил, что чиновники должны пользоваться продуктами отечественного автопрома.
«Жалко депутатов, теперь им придется ездить на «Аурусе» за 30 млн рублей. Таков закон», – написал Павлюченко в соцсетях.
Источник: «Бомбардир»