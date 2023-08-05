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    • Павлюченко высмеял инициативу пересадить депутатов на российские автомобили

    Павлюченко высмеял инициативу пересадить депутатов на российские автомобили

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко пошутил о депутатах Госдумы РФ.

    • Парламентариев хотят пересадить на российские машины.
    • Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты будут ездить на автомобилях «Москвич», «Лада», «Аурус», «Волга».
    • Ранее президент Владимир Путин заявил, что чиновники должны пользоваться продуктами отечественного автопрома.

    «Жалко депутатов, теперь им придется ездить на «Аурусе» за 30 млн рублей. Таков закон», – написал Павлюченко в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.08.2023 11:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +68613

      portero 5 августа, 14:13

      Где ты ценники такие берешь? надо минимум на четыре умножить....
      Скромненько машинку от лимона евриков.....

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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 5 августа, 12:58

      На российский Москвич их...Который на самом деле китайский JAC. Пусть поддержат китайский автопром.)))

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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 5 августа, 12:41

      лада калина самое оно

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      Рейтинг: +6631

      Давид59 5 августа, 12:17

      Лучше их на Армату, а не на Аурус пересадить.

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      Рейтинг: +6631

      Давид59 5 августа, 12:16

      Ауруса нет в серийном производстве. Это эксклюзивные лимузины представительского класса. СтОят на уровне Роллс-Ройса. Тем глупее выглядит то, что ляпнул Володин

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