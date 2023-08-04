Уткин – Журавелю: «Вы на «Матч ТВ» иголку в кресле без воплей перенести не в состоянии, работаете ужасно»

Василию Уткину не понравилось, что Тимур Журавель назвал их спор «баттлом».

Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1) непрофессиональной.

По его словам, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».

Журавель ответил, что у самого Уткина было немало «не слишком хороших репортажей», а также обвинил экс-коллегу в «метании говна».

«Тут что интересно – Тимур считает, что это был баттл. Ну, для него, возможно, да.

Но если вы хотите баттл, вам нужно заставить меня расчехлить хотя бы крупнокалиберный формат. Не говоря о главном (это для Вовы Соло, это для Тины иногда).

Вы ужасно работаете на Матче, вы иголку в кресле, в коем сидите, перенести без воплей не в состоянии.)

Тимур, баттлить я буду с равными. А тебе успехов на сужающемся поприще», – написал Уткин в своем телеграм-канале.