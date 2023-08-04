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  • Уткин – Журавелю: «Вы на «Матч ТВ» иголку в кресле без воплей перенести не в состоянии, работаете ужасно»

Уткин – Журавелю: «Вы на «Матч ТВ» иголку в кресле без воплей перенести не в состоянии, работаете ужасно»

4 августа 2023, 00:30
6

Василию Уткину не понравилось, что Тимур Журавель назвал их спор «баттлом».

  • Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов»«Зенит» (1:1) непрофессиональной.
  • По его словам, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».
  • Журавель ответил, что у самого Уткина было немало «не слишком хороших репортажей», а также обвинил экс-коллегу в «метании говна».

«Тут что интересно – Тимур считает, что это был баттл. Ну, для него, возможно, да.

Но если вы хотите баттл, вам нужно заставить меня расчехлить хотя бы крупнокалиберный формат. Не говоря о главном (это для Вовы Соло, это для Тины иногда).

Вы ужасно работаете на Матче, вы иголку в кресле, в коем сидите, перенести без воплей не в состоянии.)

Тимур, баттлить я буду с равными. А тебе успехов на сужающемся поприще», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (6)
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serglider
1691100116
Уткину надо будет объединиться с Заремой! Будет зачетный тандем фекалеметов)))
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Benifacto
1691102568
а че журавель то там лепит? ему же Якин все объяснил вроде....а по факту Вася прав...я ваше звук выключаю от таких комментаторов футбола! и смотрю ченить параллельно на компе...
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Axe111
1691126905
Как можно вообще это смотреть,а уж тем более слушать что они несут
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Алексей-К-google
1691167106
Уткин призновался же лучшим комментатором, и выглядел хорошо... Сейчас же жирный как ******, смотреть противно и несёт всякую херню
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