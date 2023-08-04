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    • Уткин – Журавелю: «Вы на «Матч ТВ» иголку в кресле без воплей перенести не в состоянии, работаете ужасно»

    Уткин – Журавелю: «Вы на «Матч ТВ» иголку в кресле без воплей перенести не в состоянии, работаете ужасно»

    Василию Уткину не понравилось, что Тимур Журавель назвал их спор «баттлом».

    • Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов»«Зенит» (1:1) непрофессиональной.
    • По его словам, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».
    • Журавель ответил, что у самого Уткина было немало «не слишком хороших репортажей», а также обвинил экс-коллегу в «метании говна».

    «Тут что интересно – Тимур считает, что это был баттл. Ну, для него, возможно, да.

    Но если вы хотите баттл, вам нужно заставить меня расчехлить хотя бы крупнокалиберный формат. Не говоря о главном (это для Вовы Соло, это для Тины иногда).

    Вы ужасно работаете на Матче, вы иголку в кресле, в коем сидите, перенести без воплей не в состоянии.)

    Тимур, баттлить я буду с равными. А тебе успехов на сужающемся поприще», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    04.08.2023 00:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      Алексей-К-google 4 августа, 19:38

      Уткин призновался же лучшим комментатором, и выглядел хорошо... Сейчас же жирный как ******, смотреть противно и несёт всякую херню

      0
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      Рейтинг: +3642

      Axe111 4 августа, 08:28

      Как можно вообще это смотреть,а уж тем более слушать что они несут

      2
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 > Axe111 4 августа, 09:47

      да действительно смотреть такой футбол тем более если ещё и платить не возможно а уж слушать этот дурдом нельзя вообще давно уже этих чудаков комментаторов выключаю особенно Неценко или Генича у них язык как помело несут всё что в голову взбредёт такие два знатока матч вообще не комментируют

      1
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      Рейтинг: +3642

      Axe111 > Garrincha58 5 августа, 11:08

      Ты что. Генич выдающийся комментатор,мастер своего дела,лучший среди ему подобных,ну и просто гений)

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      Рейтинг: +1775

      Benifacto 4 августа, 01:42

      а че журавель то там лепит? ему же Якин все объяснил вроде....а по факту Вася прав...я ваше звук выключаю от таких комментаторов футбола! и смотрю ченить параллельно на компе...

      5
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      Рейтинг: +2738

      serglider 4 августа, 01:01

      Уткину надо будет объединиться с Заремой! Будет зачетный тандем фекалеметов)))

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