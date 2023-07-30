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  • Журавель: «Слова Уткина про комментаторов – это смердящий наброс, метание говна»

Журавель: «Слова Уткина про комментаторов – это смердящий наброс, метание говна»

30 июля 2023, 11:17
5

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на критику видеоблогером Василием Уткиным своих коллег.

  • Сначала Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и его коллеги Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов»«Зенит» (1:1) непрофессиональной.
  • Моссаковский ответил в телеграме.
  • По словам Уткина, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».

«Жанр наброса Вася знает виртуозно, один из важнейших его скиллов. И он всегда добивается своего – это обсуждают. Мосс ответил, я вот пишу.

Вася и вправду как зритель имеет право на любую реплику, на то у нас и есть телеги чтобы реагировать, как хотим и на что хотим.

Но Вася в глазах аудитории не был и не будет просто зрителем. поэтому Васино «Мосс, я не скажу, почему комментарий ужасный, потому что это не моя работа» – просто кокетство. Это делает наброс просто набросом. И приравнивает Васю к обычным метателям говна в комментах.

И это грустно. Это обесценивает упрeк. Вы же помните полотна Васи в адрес Игоря Рабинера. Личная неприязнь там была лишь пикантной деталью в офигенном профессиональном разборе. Нам очень важны разговоры о профессии, настаивал тогда Вася. а теперь: вы говно – и точка.

Да, то время ушло и Вася сейчас другой. И больше не видит, как я понял из нашей ночной переписки, нужды эти разговоры инициировать. И получается, что в текущем моменте остался только смердящий наброс, который лeг в телеге звонким шлепком. И всe. И вот от этого мне грустно», – написал Журавель.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (5)
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NewLife
1690706038
На вас не просто говно надо набрасывать, а было бы хорошо в нем вас утопить и набрать новых, после экзаменов на проф пригодность.
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НикКин
1690706239
Значит Вася правду сказал раз у вас так комментаторов подгорать начало правду не кто не любит
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paracetamol
1690707977
Метание говна под именем Журавель. Гы!
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ivany4
1690712654
Всяк журавель свое болото хвалит.)) Искать лучшего среди посредственностей, все равно что искать снег летом.)))
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шахта Заполярная
1690712907
Да на матч тв все поголовно журавли и дятлы., орлы на помойке не живут.
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