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    • Журавель: «Слова Уткина про комментаторов – это смердящий наброс, метание говна»

    Журавель: «Слова Уткина про комментаторов – это смердящий наброс, метание говна»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на критику видеоблогером Василием Уткиным своих коллег.

    • Сначала Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и его коллеги Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов»«Зенит» (1:1) непрофессиональной.
    • Моссаковский ответил в телеграме.
    • По словам Уткина, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».

    «Жанр наброса Вася знает виртуозно, один из важнейших его скиллов. И он всегда добивается своего – это обсуждают. Мосс ответил, я вот пишу.

    Вася и вправду как зритель имеет право на любую реплику, на то у нас и есть телеги чтобы реагировать, как хотим и на что хотим.

    Но Вася в глазах аудитории не был и не будет просто зрителем. поэтому Васино «Мосс, я не скажу, почему комментарий ужасный, потому что это не моя работа» – просто кокетство. Это делает наброс просто набросом. И приравнивает Васю к обычным метателям говна в комментах.

    И это грустно. Это обесценивает упрeк. Вы же помните полотна Васи в адрес Игоря Рабинера. Личная неприязнь там была лишь пикантной деталью в офигенном профессиональном разборе. Нам очень важны разговоры о профессии, настаивал тогда Вася. а теперь: вы говно – и точка.

    Да, то время ушло и Вася сейчас другой. И больше не видит, как я понял из нашей ночной переписки, нужды эти разговоры инициировать. И получается, что в текущем моменте остался только смердящий наброс, который лeг в телеге звонким шлепком. И всe. И вот от этого мне грустно», – написал Журавель.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 11:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      НикКин 21 минуту назад

      Значит Вася правду сказал раз у вас так комментаторов подгорать начало правду не кто не любит

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      Рейтинг: +19104

      NewLife 24 минуты назад

      На вас не просто говно надо набрасывать, а было бы хорошо в нем вас утопить и набрать новых, после экзаменов на проф пригодность.

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