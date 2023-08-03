Петржела: «Российские клубы сыграют в еврокубках в 2033 году. Европейцы не жалеют вас, хотя цены выросли в 4 раза»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что отстранение команд из России от международных турниров продлится еще десять лет.

Также чешский специалист признался, что в Европе огромные проблемы с инфляцией.

«Мое мнение, что УЕФА и ФИФА вернут Россию в мировой футбол через 10 лет. Только в 2033 году российские клубы смогут вновь сыграть в еврокубках.

Это, конечно, печально, но вся ситуация только тогда и закончится, мне так кажется. Я бы очень хотел, чтобы вас уже завтра вернули, но это невозможно.

Скажу честно – все европейцы не жалеют, что вы отовсюду дисквалифицированы. Все воспринимают это как факт.

В Чехии поднялся уровень инфляции, цены на продукты выросли в 4 раза, как и электричество с бензином», – заявил Петржела.