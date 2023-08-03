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    • Петржела: «Российские клубы сыграют в еврокубках в 2033 году. Европейцы не жалеют вас, хотя цены выросли в 4 раза»

    Петржела: «Российские клубы сыграют в еврокубках в 2033 году. Европейцы не жалеют вас, хотя цены выросли в 4 раза»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что отстранение команд из России от международных турниров продлится еще десять лет.

    Также чешский специалист признался, что в Европе огромные проблемы с инфляцией.

    «Мое мнение, что УЕФА и ФИФА вернут Россию в мировой футбол через 10 лет. Только в 2033 году российские клубы смогут вновь сыграть в еврокубках.

    Это, конечно, печально, но вся ситуация только тогда и закончится, мне так кажется. Я бы очень хотел, чтобы вас уже завтра вернули, но это невозможно.

    Скажу честно – все европейцы не жалеют, что вы отовсюду дисквалифицированы. Все воспринимают это как факт.

    В Чехии поднялся уровень инфляции, цены на продукты выросли в 4 раза, как и электричество с бензином», – заявил Петржела.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.08.2023 23:31
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 4 августа, 10:15

      Питерская шваль, какие же вы гнилые!!!
      Когда этот пан на Спартак "болоны катит" вы его на руках носите , а стоит ему что-то сказать чего нет в ваших методичках и получает хайп.
      Ну и гнилые, не зря всё же б..жами прозвали.

      0
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 4 августа, 09:59

      даёшь футбол в не политике!!!! этого п...желу слушать себя не уважать, а кто его пасквили публикует их срочно в иноагенты

      1
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      Рейтинг: +865

      bratskij 4 августа, 08:07

      Вы сами то убогие доживите до 2033. Кто вас дырявых пожалеет?

      2
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      Рейтинг: +6631

      Давид59 4 августа, 07:33

      Оптимист! Оборонка в России строилась сто лет. Броня ещё крепка. Правда верховный уже немолод. Может на это расчёт?

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      Рейтинг: +11293

      ivany4 4 августа, 01:38

      Странно Петржела привязал инфляцию в 4 раза в Чехии, и возможное возвращение России в еврокубки в 2033г.)))
      На ум приходит вариант из "Бриллиантовой руки" - если не вернете в 2024г, то отключим газ(а так же нефть, продовольствие, сырье и далее по списку).)))

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      Рейтинг: +2738

      serglider 4 августа, 01:10

      Оптимистичный вариант! Если дело пойдет по корейскому сценарию, украинцы будут ставить нам палки в колеса гораздо дольше чем 10 лет.

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      Рейтинг: +781

      eugen-han > serglider 4 августа, 05:16

      украинцы не смогут уже ничего сделать, потому что Украины как таковой к тому времени не будет. А то, что от неё останется будет так или иначе под контролем и с пророссийским руководством.

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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > eugen-han 4 августа, 06:58

      Мляяя...Зачем ты такой наивный лох ? ))) Тебе последних полтора года не хватило понять что все эти планы что ты написал это бред ?

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      Рейтинг: +781

      eugen-han > Имя на этом сайте 4 августа, 07:46

      Иди на йух чушка. ЛОХ,- это ты, потому что тебя обманули и обманывают хулиганы в виде укро-нацисткой и западно-фашисткой шоблы.
      P.S. ЛОХ - аббревиатура, которая читается так: личность, обманутая хулиганами.

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      Рейтинг: +785

      dim29 > eugen-han 4 августа, 09:22

      А если серьёзно,то где-то 20 лет назад в программе ,,поле чудес,, узнал,что это **** бог плодородия.

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      Рейтинг: +785

      dim29 > dim29 4 августа, 09:24

      д.р.е.в.н.е.г.р.е.ч.е.с.к.и.й, с каких пор это слово банят,админы Вы совсем там чёкнулись.

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      Рейтинг: +781

      eugen-han > dim29 4 августа, 09:25

      У язычников наверное да, они на него молятся.

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      Рейтинг: +15715

      Алексей З > eugen-han 4 августа, 09:52

      Лох, так вы освобождаете ( от кого ) или поработить хотите ?
      У моли проконсультируйся, а то он всё больше о планах помалкивает , а вы тут распрягаетесь.

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      Рейтинг: +781

      eugen-han > Алексей З 4 августа, 10:09

      Ты,-ЛОХопед сам с собой что ли пытаешься общаться? ЛОХ - это твоё амплуа по жизни, потому что ты не просто обманываться рад, но заблудился в этом мире немного.

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      dim29 > Алексей З 4 августа, 19:36

      Прежде чем что-либо Вам писать,хотелось-бы кое-что понять,1 вопрос к Вам-Когда всё это(убивать славян начали славяне) началось?

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      Рейтинг: +785

      dim29 > dim29 4 августа, 19:40

      так я и думал,Лев Толстой.

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