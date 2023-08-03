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  • Петржела: «Российские клубы сыграют в еврокубках в 2033 году. Европейцы не жалеют вас, хотя цены выросли в 4 раза»

Петржела: «Российские клубы сыграют в еврокубках в 2033 году. Европейцы не жалеют вас, хотя цены выросли в 4 раза»

3 августа 2023, 23:31
9

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что отстранение команд из России от международных турниров продлится еще десять лет.

Также чешский специалист признался, что в Европе огромные проблемы с инфляцией.

«Мое мнение, что УЕФА и ФИФА вернут Россию в мировой футбол через 10 лет. Только в 2033 году российские клубы смогут вновь сыграть в еврокубках.

Это, конечно, печально, но вся ситуация только тогда и закончится, мне так кажется. Я бы очень хотел, чтобы вас уже завтра вернули, но это невозможно.

Скажу честно – все европейцы не жалеют, что вы отовсюду дисквалифицированы. Все воспринимают это как факт.

В Чехии поднялся уровень инфляции, цены на продукты выросли в 4 раза, как и электричество с бензином», – заявил Петржела.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Петржела Властимил
Комментарии (9)
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serglider
1691100621
Оптимистичный вариант! Если дело пойдет по корейскому сценарию, украинцы будут ставить нам палки в колеса гораздо дольше чем 10 лет.
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ivany4
1691102306
Странно Петржела привязал инфляцию в 4 раза в Чехии, и возможное возвращение России в еврокубки в 2033г.))) На ум приходит вариант из "Бриллиантовой руки" - если не вернете в 2024г, то отключим газ(а так же нефть, продовольствие, сырье и далее по списку).)))
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Давид59
1691123594
Оптимист! Оборонка в России строилась сто лет. Броня ещё крепка. Правда верховный уже немолод. Может на это расчёт?
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Garrincha58
1691132378
даёшь футбол в не политике!!!! этого п...желу слушать себя не уважать, а кто его пасквили публикует их срочно в иноагенты
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