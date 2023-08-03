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    Ловчев: «Пока не вижу чемпионской команды в РПЛ»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру московского клуба на старте сезона.

    «По «Спартаку» пошли разговоры, которые были и в прошлом году после удачного старта. Три игры подряд выиграли – и началось. Как выиграл, – никого не интересует?

    «Спартак» играл в РПЛ с «Оренбургом», который никогда не закрывается сейчас, и потом с «Балтикой», которая тоже не ставила «автобус». И в обоих матчах были проблемы в обороне, которую так и не усилили.

    В этом году такой сезон, что я пока не вижу чемпионской команды вообще. Хотя ситуация у «Спартака» благоприятная – и костяк основы есть, и есть те, кто даeт конкуренцию, даeт качество при выходе на замену.

    Отдельная тема – то, как команда начинает атаку. У меня вопросы не только к Умярову, который многовато порол при передаче, но и к вратарю, который неаккуратно играет – он так «привезeт» себе обязательно. Не надо Умярову мячи подсовывать», – написал Ловчев в телеграме.

    • «Спартак» выиграл три матча на старте сезона.
    • Это единственная команда, достигнувшая такого результата.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    03.08.2023 15:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 3 августа, 21:09

      Не научились еще разыгрывать мяч от обороны. Очень рискованно играют.
      Может быть нужно играть проще когда нет явного адресата.
      А то что нет чемпионской команды в РПЛ это и хорошо. Будет интересней борьба в чемпионате.

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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 3 августа, 18:14

      Прошло только 2 тура и у всех (!!!) команд есть проблемы. Будем наблюдать .

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