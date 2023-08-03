Ловчев: «Пока не вижу чемпионской команды в РПЛ»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру московского клуба на старте сезона.

«По «Спартаку» пошли разговоры, которые были и в прошлом году после удачного старта. Три игры подряд выиграли – и началось. Как выиграл, – никого не интересует?

«Спартак» играл в РПЛ с «Оренбургом», который никогда не закрывается сейчас, и потом с «Балтикой», которая тоже не ставила «автобус». И в обоих матчах были проблемы в обороне, которую так и не усилили.

В этом году такой сезон, что я пока не вижу чемпионской команды вообще. Хотя ситуация у «Спартака» благоприятная – и костяк основы есть, и есть те, кто даeт конкуренцию, даeт качество при выходе на замену.

Отдельная тема – то, как команда начинает атаку. У меня вопросы не только к Умярову, который многовато порол при передаче, но и к вратарю, который неаккуратно играет – он так «привезeт» себе обязательно. Не надо Умярову мячи подсовывать», – написал Ловчев в телеграме.