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  • Зинченко – о поездке на Украину: «Я разговаривал с детьми, они не могут лгать. Честно говоря, был в шоке»

Зинченко – о поездке на Украину: «Я разговаривал с детьми, они не могут лгать. Честно говоря, был в шоке»

2 августа 2023, 12:50
45

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко раскрыл подробности поездки на Украину.

  • В августе пройдет благотворительный матч между командами Зинченко и Андрея Шевченко.
  • Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

«Я разговаривал с детьми, которые учатся в этой школе. Слушая их, ты понимаешь, что это настоящие, правдивые истории от детей. Честно говоря, я был в шоке. Такого не увидишь даже в кино. Потому что это дети, они не могут лгать. Они просто говорят чистую правду.

Конфликт начался (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) полтора года назад, и, узнавая все эти ситуации из телефона, ноутбука, звонков, сообщений или чего-то еще, я уже был в шоке. Но мы люди, мы начинаем привыкать к этому – к сожалению или к счастью, я не знаю.

Я не могу сказать, что это не было страшно. Конечно, так оно и было. Но в то же время ты думаешь, должен ли ты бояться или тебе следует просто принять это и просто попытаться сделать что-то хорошее, помочь людям, помочь своей стране», – сказал Зинченко в интервью The Athletic.

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Источник: «Бомбардир»
Арсенал Зинченко Александр
Комментарии (45)
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Отчим Бората
1690970089
... На сей раз даже не заплакал показушно?)
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Мага 13
1690970396
Олександр, а что ж ты на Донбасс ни разу не съездил за все 9 лет с начала конфликта, или по-твоему "это другое"?
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gunstilzit
1690975384
Мне 51 год.У меня жена с Донецкой области.Служил я с ними.Работал тоже.Хоть заплюйте меня,но реально поганый народ. И ведь не отличишь от русских. Реально земля проклята.
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ivany4
1690976338
О чем с ним можно говорить, если для него "Конфликт начался полтора года назад.!?!?!? Он бы вспомнил школьные "ярмарки"(2014-2016) по приготовлению кулинарных изделий детьми - торт "горящий кремль", пирог "мозги ватника", кисель "кровь ватника" и т.д. А теперь это "дети" выросли...
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Oldtrafford83
1690986491
снова лицемерная собака вылезла со своими слёзами
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шахта Заполярная
1690988114
Комментарий удален.
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ivany4
1690994408
Господа модераторы, а куда делись комментарии жителей России? Почему ципсошные фейки и суждения присутствуют, а адекватные ответы про СВО вырезаны??? Не кажется ли вам, что вы играете не на том поле??? Или что, опять забаните за мои суждения. Ну что же, суть ясна, и есть действенные методы решить этот вопрос. У меня есть копии страниц сайта, до и после модерации. А вы сможете объяснить, вашу позицию по СВО в соответствующих местах?!?!
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Михаил-Галин-vkontakte
1691061270
А этот .... разговаривал с детьми Донбасса?
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Аристократ Олжик
1691072854
Весело, удалили все комменты кто за мир, и оставили те кто за войну, в итоге общаются сами с собой
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cska1948
1691150816
Кто-нибудь, кто поближе к Зинченко, объясните ему, что конфликт начался не полтора года назад, а с того момента, когда кровавый пастор направил ВСУ на Донбасс воевать с собственным народом.
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