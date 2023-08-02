Зинченко – о поездке на Украину: «Я разговаривал с детьми, они не могут лгать. Честно говоря, был в шоке»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко раскрыл подробности поездки на Украину.

В августе пройдет благотворительный матч между командами Зинченко и Андрея Шевченко.

Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

«Я разговаривал с детьми, которые учатся в этой школе. Слушая их, ты понимаешь, что это настоящие, правдивые истории от детей. Честно говоря, я был в шоке. Такого не увидишь даже в кино. Потому что это дети, они не могут лгать. Они просто говорят чистую правду.

Конфликт начался (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) полтора года назад, и, узнавая все эти ситуации из телефона, ноутбука, звонков, сообщений или чего-то еще, я уже был в шоке. Но мы люди, мы начинаем привыкать к этому – к сожалению или к счастью, я не знаю.

Я не могу сказать, что это не было страшно. Конечно, так оно и было. Но в то же время ты думаешь, должен ли ты бояться или тебе следует просто принять это и просто попытаться сделать что-то хорошее, помочь людям, помочь своей стране», – сказал Зинченко в интервью The Athletic.

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