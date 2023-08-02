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    • Зинченко – о поездке на Украину: «Я разговаривал с детьми, они не могут лгать. Честно говоря, был в шоке»

    Зинченко – о поездке на Украину: «Я разговаривал с детьми, они не могут лгать. Честно говоря, был в шоке»

    Защитник «Арсенала» Александр Зинченко раскрыл подробности поездки на Украину.

    • В августе пройдет благотворительный матч между командами Зинченко и Андрея Шевченко.
    • Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

    «Я разговаривал с детьми, которые учатся в этой школе. Слушая их, ты понимаешь, что это настоящие, правдивые истории от детей. Честно говоря, я был в шоке. Такого не увидишь даже в кино. Потому что это дети, они не могут лгать. Они просто говорят чистую правду.

    Конфликт начался (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) полтора года назад, и, узнавая все эти ситуации из телефона, ноутбука, звонков, сообщений или чего-то еще, я уже был в шоке. Но мы люди, мы начинаем привыкать к этому – к сожалению или к счастью, я не знаю.

    Я не могу сказать, что это не было страшно. Конечно, так оно и было. Но в то же время ты думаешь, должен ли ты бояться или тебе следует просто принять это и просто попытаться сделать что-то хорошее, помочь людям, помочь своей стране», – сказал Зинченко в интервью The Athletic.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.08.2023 12:50
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    Комментарии49
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    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 5 августа, 12:39

      ну так иди не бабло зарабатывай а в зону боевых действий

      0
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    • ...
      Рейтинг: +635

      cska1948 4 августа, 15:06

      Кто-нибудь, кто поближе к Зинченко, объясните ему, что конфликт начался не полтора года назад, а с того момента, когда кровавый пастор направил ВСУ на Донбасс воевать с собственным народом.

      4
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      Рейтинг: +2218

      Аристократ Олжик 3 августа, 17:27

      Весело, удалили все комменты кто за мир, и оставили те кто за войну, в итоге общаются сами с собой

      3
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      Рейтинг: +14

      Михаил-Галин-vkontakte 3 августа, 14:14

      А этот .... разговаривал с детьми Донбасса?

      4
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      Рейтинг: +11

      --yandex 3 августа, 14:06

      Конечно будешь в шоке когда будущие европейские дети с украины рассказывают что сношение в попу, педофилия, лгбт, геи и т.д.это хорошо...

      1
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      Рейтинг: +12

      Ask-Zam-google 3 августа, 12:12

      А шо там трапилось?

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      Рейтинг: +11

      Гребенников-Александр-goo 3 августа, 08:43

      Зина снова плакает.

      1
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      Рейтинг: +11293

      ivany4 2 августа, 19:40

      Господа модераторы, а куда делись комментарии жителей России?
      Почему ципсошные фейки и суждения присутствуют, а адекватные ответы про СВО вырезаны???
      Не кажется ли вам, что вы играете не на том поле??? Или что, опять забаните за мои суждения. Ну что же, суть ясна, и есть действенные методы решить этот вопрос. У меня есть копии страниц сайта, до и после модерации. А вы сможете объяснить, вашу позицию по СВО в соответствующих местах?!?!

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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > ivany4 2 августа, 22:17

      Скажи, а ты уверен, что только "твое поле" верное ??? Скажи, а ты всегда будешь так думать ??? Политика - дела такое... То с турками взасос целуемся, то как самолет сбили - злейшие враги и запрет на помидоры, прошло пол года - опять друзья ... А сейчас они азовцев отдали и даже не пойму - кто они теперь ??? Пол года назад - ну прям Азия, Азия, а сейчас что-то поутихло. Похоже китайцы "и не друг, и не враг - а так... и не разберешь - плох он или хорош ?... Сейчас у нас судя по всему поворот на Африку ... Как бы до пингвинов дело не дошло (((

      3
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      Рейтинг: +11293

      ivany4 > Persona_non_Grata 2 августа, 23:00

      А я где-то сказал, что это мое поле? Существуют законы, конституция. И разве я не прав, что в обычных дебатах удаляются неудобные мнения, и оставляются фейки и необоснованные утверждения?
      ДУМАТЬ я буду всегда, опираясь на факты. Если ты хочешь знать больше о внешней политике, то все в твоих руках. Читай больше разные источники, анализируй, подтяни историю - и после этого начинай о чем-то судить. Причем суди о действиях не только России, которая тебе не мила, но и о ее соседях. Которые то в друзья набиваются, то продают дружбу за 30 серебренников. Да и еще, интересно вести беседу, когда человек в теме и имеет свое мнение, а не заученные фразы. Поэтому учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин.

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      Рейтинг: +11293

      ivany4 > Persona_non_Grata 2 августа, 23:15

      ЗЫ. К вопросу о полях. Попробуй зайти в профиль
      Алексей З. Ничего не напоминает? Подумай почему.

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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > ivany4 2 августа, 23:44

      Ну по поводу анализа событий и источников - думаю могу тебе и фору дать. В политике друзей не бывает - бывают союзники и противники. Интересно вести беседу, когда находишься в равных условиях, а я к сожалению, согласно нашей демократии, не "в той весовой категории" с тобой ((( Ну а уж про законы и конституцию - самому то не смешно ... еще расскажи про равенство всех перед законом !

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      Рейтинг: +11293

      ivany4 > Persona_non_Grata 2 августа, 23:53

      А чего тогда ты здесь о "политике" рассуждаешь, а не на профильных сайтах?
      Я например высказал мнение о конкретном высказывании, конкретного человека. И задал вопросы на которые не получил ответы. А ты выставляешь себя "знатоком в политике", и пишешь вещи не совместимые с рассуждениями политологов. Зачем, не понятно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > ivany4 3 августа, 00:00

      Видимо у нас разные политологи в приоритете ... - твоего главного я знаю - Соловьев видимо ))) Ну, а на счет профильного сайта - тут ты прав, лучше вернуться к футболу, тем более что здесь мы в одной лодке, впрочем возможно, что теперь ты этим будешь брезговать )))
      p.s. Не хотел уже, но уже завелся - по поводу истории. Как сказал один не глупый сатирик " Россия - страна с непредсказуемым прошлым" . Нужно немного времени. И исторические личности предстают иногда в совершенно другом облике - Сталин, Хрущев, Брежнев, ... И это уже действительно исторический факт !

      0
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      Рейтинг: +13

      Omega-Blade-google > Persona_non_Grata 3 августа, 10:11

      Крайне печальный ты фрукт. Обязательно надо Соловьева сказать, когда аргументов нет. На деле парень все верно сказал. А ты просто влез и тупо воды написал. Аналитик угу

      3
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      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Omega-Blade-google 6 августа, 14:02

      Лучше быть фруктом, чем овощем, как некоторые ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 2 августа, 17:28

      снова лицемерная собака вылезла со своими слёзами

      3
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    • ...
      Рейтинг: +21214

      Cleaner 2 августа, 15:21

      Зина, в ДОНЕЦК съезди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!............((((((((((((((((((((((((((((((

      5
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      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Cleaner 2 августа, 18:34

      Съезди в Милитополь и Бахмут !!! (((((((((((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Omega-Blade-google > Persona_non_Grata 3 августа, 10:12

      Мелитопль в норме.
      Даже город не знаешь, который хотел написать)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Omega-Blade-google 3 августа, 11:08

      Ты я так понимаю оттуда ???

      0
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