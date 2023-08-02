Федотов назвал условие, при котором состоялась бы переигровка матча «Ахмат» – ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов считает, что матч 2-го тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА (2:3) мог бы быть переигран при определенных условиях.

Безбородов ошибся, разрешив грозненцам перебить пенальти на 52-й минуте.

У арбитра возникли проблемы со связью с ассистентами VAR.

«Безбородова спасла победа ЦСКА. После первого тайма уже не было смысла смотреть футбол, потому что ЦСКА в любом случае должен был выиграть. Это не значит, что арбитр стал бы подсуживать, – всe само сложилось в его пользу.

Если бы матч закончился ничьей или победой «Ахмата», то была бы переигровка. Таков регламент, тут ничего не сделаешь. Но вы представляете, что такое переигровка в плане финансов и всего остального? Это ужас. Так что судьям и организаторам повезло», – сказал Федотов