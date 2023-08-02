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    • Федотов назвал условие, при котором состоялась бы переигровка матча «Ахмат» – ЦСКА

    Федотов назвал условие, при котором состоялась бы переигровка матча «Ахмат» – ЦСКА

    Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов считает, что матч 2-го тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА (2:3) мог бы быть переигран при определенных условиях.

    • Безбородов ошибся, разрешив грозненцам перебить пенальти на 52-й минуте.
    • У арбитра возникли проблемы со связью с ассистентами VAR.

    «Безбородова спасла победа ЦСКА. После первого тайма уже не было смысла смотреть футбол, потому что ЦСКА в любом случае должен был выиграть. Это не значит, что арбитр стал бы подсуживать, – всe само сложилось в его пользу.

    Если бы матч закончился ничьей или победой «Ахмата», то была бы переигровка. Таков регламент, тут ничего не сделаешь. Но вы представляете, что такое переигровка в плане финансов и всего остального? Это ужас. Так что судьям и организаторам повезло», – сказал Федотов

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.08.2023 00:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +548

      Айболид 2 августа, 10:02

      Да какая переигровка ?! Коням она меньше всего нужна . Так 3 очка в кармане , а в переигровке мало ли что ...

      0
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      Рейтинг: +25239

      bset 2 августа, 09:01

      Это когда и где последний раз была переигровка? Признали бы ошибки и все на этом.

      2
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      Рейтинг: +2572

      моэм 2 августа, 08:04

      Переигровка ?...Федотов или просто дурак или решил что он так же всемогущ , как сам господь бог ....думаю скорее первое , ему бы пескарей ловить .

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