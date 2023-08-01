Акинфеев: «Не хочу играть в футбол. Мне этот мяч уже реально надоел»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к медиафутболу.

«Медиафутбол? Дошли плюс-минус к тому, что там сейчас играют бывшие футболисты – процентов 40, если не больше. Раньше там по мячу через раз попадали, а сейчас играют уже более осмысленно и объективно, забивают хорошие голы и моменты.

Я общался с Жорой Джикией, когда они создавали «Бей Беги». По-моему, они тренируются всего три раза в неделю. Это вроде футбол, но все равно это какая-то игра. По графику это совершенно легче, чем в профессиональных командах.

Что касается меня, то я в медиафутбол не пойду. Какой медиафутбол?! Мне этот футбол – вот так! Я уже 50 лет в футболе.

Бывают истории, когда из бывших юношеских команд говорят, мол, давайте встретимся. Я говорю: «Ребят, давайте встретимся, но где-нибудь в ресторане. В футбол я играть не хочу, мне этот мяч уже реально надоел», – сказал Акинфеев в шоу «Известь».