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    • Где смотреть матч «Сочи» – «Ахмат» бесплатно: 3 тур РПЛ, 6 августа 2023

    Где смотреть матч «Сочи» – «Ахмат» бесплатно: 3 тур РПЛ, 6 августа 2023

    «Сочи» и «Ахмат» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» 6 августа в 20:00 мск.

    Пять последних очных матчей: четыре победы сочинской команды, один раз выиграл клуб из Грозного.

    «Сочи» – фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,24. На ничью дают 3,60. На выигрыш гостей можно поставить за 3,20.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Ставьте на победителя матча со специальным бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Бомбардир»

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    05.08.2023 22:00
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