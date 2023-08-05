«Сочи» и «Ахмат» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» 6 августа в 20:00 мск.

Пять последних очных матчей: четыре победы сочинской команды, один раз выиграл клуб из Грозного.

«Сочи» – фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,24. На ничью дают 3,60. На выигрыш гостей можно поставить за 3,20.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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