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  • Канчельскис – журналисту: «Пойду выпью еще две бутылки водки и закончим разговор»

Канчельскис – журналисту: «Пойду выпью еще две бутылки водки и закончим разговор»

31 июля 2023, 21:14
1

Андрей Канчельскис иронично отреагировал на слухи об алкогольной зависимости.

«Все про меня говорят, что я плохой. Я вижу все вещи, которые вы пишете про меня, вам не стыдно?!

Соберитесь хотя бы на минуточку. Я не могу выпивать столько, сколько пишут про меня. Я же не могу пить каждый день! Если бы я так делал каждый день, то уже был бы не живой.

Как я устал от журналистов, глупые люди. Если хотите, приезжайте ко мне, будем пить с вами каждый день. Но кто будет писать тогда про спорт?

А я буду заниматься футболом, делом, которое люблю. Конечно, я каждый день встаю, выпиваю бутылку водки и иду на работу. Но мне всe равно на то, что про меня пишут.

Я занимаюсь своим любимым делом – футболом. И пока ещe востребован. Меня помнят, звонят журналисты из Европы, Англии. Кому ещe могут такие люди звонить? Алкоголику?

Я бы сейчас нигде бы не был, если бы был алкашом. Но я вам скажу слова Черчилля: «Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны».

В футболе есть бог, который всех накажет. Но я ко всему спокойно отношусь. Пойду выпью ещe две бутылки водки и закончим разговор», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».

  • В июле Канчельскис стал генеральным директором казахстанского «Тобола».
  • Предыдущим его местом работы был узбекский «Навбахор».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Канчельскис Андрей
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