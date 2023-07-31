«Самый кошмарный матч в его карьере»: Лапочкин – о пяти пенальти Безбородова

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил работу судей в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА.

Главным судьей был Владислав Безбородов.

Он удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.

ЦСКА победил «Ахмат» со счетом 3:2.

– Можно ли что-то сделать, чтобы подобные ситуаций в будущем не повторялись?

– Для этого у нас приехал Милорад Мажич. Он должен объяснять, подсказывать. Конечно же, можно что-то сделать, и безусловно, что-то будет сделано. Сейчас он изучит всe своим свежим взглядом и, я уверен, сделает правильные выводы.

– Дело в подготовке специалистов или в каких-то других моментах?

– Владислав Безбородов отсудил больше всех игр в РПЛ. Много лет работает с VAR. Говорить о том, что он не подготовлен или неопытный, не приходится. Произошло то, что произошло. Наверно, это самый кошмарный матч в его карьере, и к сожалению, он был вчера.

– Что сказалось – усталость или жара?

– Игра была в 20:00, про жару мы не можем говорить. Тепло, да, жара в восемь вечера – нет. Про усталость и возраст Влада, которому 50 лет, я бы не хотел говорить. Он хорошо готов физически и ментально, сложно сказать, что вчера случилось.

– Какие ещe есть варианты, кроме того, что только наказывать арбитров? Может быть, давать больше отдыхать?

– Все действующие арбитры хотят судить, и чем больше, тем лучше. Никто никогда не признается, что он устал, потому что каждая игра – это заработок, и неплохой.

Опять же, Владислав очень опытный, он знает, как готовить себя, свой организм. Только наказывать или нет – мне сложно сказать. Сейчас пришло новое руководство, они подберут какие-то инструменты, чтобы такое не повторялось, какие – я не знаю.