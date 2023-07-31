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    • «Самый кошмарный матч в его карьере»: Лапочкин – о пяти пенальти Безбородова

    «Самый кошмарный матч в его карьере»: Лапочкин – о пяти пенальти Безбородова

    Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил работу судей в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА.

    – Можно ли что-то сделать, чтобы подобные ситуаций в будущем не повторялись?

    – Для этого у нас приехал Милорад Мажич. Он должен объяснять, подсказывать. Конечно же, можно что-то сделать, и безусловно, что-то будет сделано. Сейчас он изучит всe своим свежим взглядом и, я уверен, сделает правильные выводы.

    – Дело в подготовке специалистов или в каких-то других моментах?

    – Владислав Безбородов отсудил больше всех игр в РПЛ. Много лет работает с VAR. Говорить о том, что он не подготовлен или неопытный, не приходится. Произошло то, что произошло. Наверно, это самый кошмарный матч в его карьере, и к сожалению, он был вчера.

    – Что сказалось – усталость или жара?

    – Игра была в 20:00, про жару мы не можем говорить. Тепло, да, жара в восемь вечера – нет. Про усталость и возраст Влада, которому 50 лет, я бы не хотел говорить. Он хорошо готов физически и ментально, сложно сказать, что вчера случилось.

    – Какие ещe есть варианты, кроме того, что только наказывать арбитров? Может быть, давать больше отдыхать?

    – Все действующие арбитры хотят судить, и чем больше, тем лучше. Никто никогда не признается, что он устал, потому что каждая игра – это заработок, и неплохой.

    Опять же, Владислав очень опытный, он знает, как готовить себя, свой организм. Только наказывать или нет – мне сложно сказать. Сейчас пришло новое руководство, они подберут какие-то инструменты, чтобы такое не повторялось, какие – я не знаю.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +18789

      paracetamol 31 минуту назад

      Костоломы играли, причем тут судья?

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      Рейтинг: +12362

      BRO_football 1 час назад

      Ну давай Мажич, исправляй ситуацию! Что-то ни одного комментария от него не слышно после всего что случилось

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      Рейтинг: +1733

      Таврида 1 час назад

      Когда Безбородов ставил пенальти в ворота ЦСКА, он даже ВАР не смотрел. В первом случае Олейников влетел шипами в голеностоп Кучаева, отчего сам и упал, явный фол в атаке, во втором толкал в спину бегущего перед ним Гайича, после чего тот и схватился за футболку Олейникова.

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      Рейтинг: +6246

      AtticusFinch 1 час назад

      Надо будет посмотреть все моменты матча

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      Рейтинг: +23624

      Persona_non_Grata > AtticusFinch 1 час назад

      Я вот тоже матч не смотрел, но судя по просмотру момента 2-го пенальти с перебивкой в ворота Акинфеева - просто ЖЕСТЬ !!! Там только по этому моменту 3 !!! вопроса - А был ли пенальти ? А за что красная карточка ? По какой такой причине назначили перебитье пенальти ? И если по первому вопросу еще 50/50, то на остальные - ТВЕРДОЕ НЕТ !!! (((

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      Рейтинг: +23624

      Persona_non_Grata > AtticusFinch 1 час назад

      Я вот тоже матч не смотрел, но судя по просмотру момента 2-го пенальти с перебивкой в ворота Акинфеева - просто ЖЕСТЬ !!! Там только по этому моменту 3 !!! вопроса - А был ли пенальти ? А за что красная карточка ? По какой такой причине назначили перебитье пенальти ? И если по первому вопросу еще 50/50, то на остальные - ТВЕРДОЕ НЕТ !!! (((

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