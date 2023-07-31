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    Бышовец ответил, чего не хватает тренеру «Пари НН» Юрану

    Анатолий Бышовец охарактеризовал главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

    «Я помню его ещe игроком киевского «Динамо». Внимательно наблюдал за ним и приглашал ещe в сборную Союза.

    Сергей по своему складу холерик. Это сказывается на его работе. Мы это видим по его поведению в технической зоне, его прямоте.

    Юран не сдерживается в оценках происходящего на поле. Высокий класс и богатый опыт игрока в какой-то степени дают ему право на это.

    Есть два процесса – возбуждения и торможения. Мне кажется, первый у него перевешивает второй. Не хватает пока эмоционального баланса», – сказал Бышовец.

    • «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ, победив в стыках «Родину».
    • Юран возглавил команду в апреле.
    • Нижегородцы набрали 1 очко в 2 стартовых турах нового чемпионата.

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    Источник: «Чемпионат»

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