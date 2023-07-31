Бышовец ответил, чего не хватает тренеру «Пари НН» Юрану

Анатолий Бышовец охарактеризовал главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Я помню его ещe игроком киевского «Динамо». Внимательно наблюдал за ним и приглашал ещe в сборную Союза.

Сергей по своему складу холерик. Это сказывается на его работе. Мы это видим по его поведению в технической зоне, его прямоте.

Юран не сдерживается в оценках происходящего на поле. Высокий класс и богатый опыт игрока в какой-то степени дают ему право на это.

Есть два процесса – возбуждения и торможения. Мне кажется, первый у него перевешивает второй. Не хватает пока эмоционального баланса», – сказал Бышовец.