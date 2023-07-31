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Бышовец ответил, чего не хватает тренеру «Пари НН» Юрану

31 июля 2023, 12:28

Анатолий Бышовец охарактеризовал главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Я помню его ещe игроком киевского «Динамо». Внимательно наблюдал за ним и приглашал ещe в сборную Союза.

Сергей по своему складу холерик. Это сказывается на его работе. Мы это видим по его поведению в технической зоне, его прямоте.

Юран не сдерживается в оценках происходящего на поле. Высокий класс и богатый опыт игрока в какой-то степени дают ему право на это.

Есть два процесса – возбуждения и торможения. Мне кажется, первый у него перевешивает второй. Не хватает пока эмоционального баланса», – сказал Бышовец.

  • «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ, победив в стыках «Родину».
  • Юран возглавил команду в апреле.
  • Нижегородцы набрали 1 очко в 2 стартовых турах нового чемпионата.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Нижний Новгород Бышовец Анатолий Юран Сергей
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