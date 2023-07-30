«Краснодар» и «Сочи» определились со стартовыми составами на игру второго тура РПЛ. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Кто победит в южном дерби? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матч

Краснодар: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Олусегун, Дэвид.

Сочи: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Юсупов, Кравцов, Батырев, Mигел Силвейра, Джорджевич

Запасные: Гойло, Кашинцев, Заика, Юрганов, Мещанинов, Медведев, Марсело, Бурмистров, Шипунов, Игнатьев.

Где смотреть матч Краснодар – Сочи