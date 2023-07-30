Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Краснодар» – «Сочи»: стартовые составы на 2-й тур РПЛ

    «Краснодар» и «Сочи» определились со стартовыми составами на игру второго тура РПЛ. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

    Кто победит в южном дерби? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матч

    Краснодар: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба

    Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Олусегун, Дэвид.

    Сочи: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Юсупов, Кравцов, Батырев, Mигел Силвейра, Джорджевич

    Запасные: Гойло, Кашинцев, Заика, Юрганов, Мещанинов, Медведев, Марсело, Бурмистров, Шипунов, Игнатьев.

    Где смотреть матч Краснодар – Сочи

    Источник: телеграм-канал «Сочи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 