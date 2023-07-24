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    • Где смотреть матч «Краснодар» – «Сочи» бесплатно: 2 тур РПЛ, 30 июля 2023

    Где смотреть матч «Краснодар» – «Сочи» бесплатно: 2 тур РПЛ, 30 июля 2023

    «Краснодар» и «Сочи» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Краснодар» 30 июля в 20:00 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Краснодара», одна ничья.

    «Краснодар» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 1,92. На ничью дают 4,00. На выигрыш сочинской команды можно поставить за 3,90.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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