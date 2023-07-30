«Краснодар» и «Сочи» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Краснодар» 30 июля в 20:00 по московскому времени.

Пять последних очных матчей: четыре победы «Краснодара», одна ничья.

«Краснодар» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 1,92. На ничью дают 4,00. На выигрыш сочинской команды можно поставить за 3,90.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

Кто победит в южном дерби? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матч