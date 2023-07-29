Радимов: «Бакаеву стоит посмотреться в зеркало, у него все невпопад»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал полузащитника команды Зелимхана Бакаева.
«Бакаеву стоит работать и посмотреться в зеркало, потому что с такими перепадами играть – один матч хорошо, а здесь совершенно не попадать в игру. У него есть хорошие действия, но они все время невпопад: где надо в одно касание сыграть, он играет в два, где наоборот, он пытается в одно касание. Такие моменты портят его игру», – сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Бакаев пришел в «Зенит» год назад как свободный агент из «Спартака».
- У него за «Зенит» 30 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Игрок стоит 2,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»