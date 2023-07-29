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    • Радимов: «Бакаеву стоит посмотреться в зеркало, у него все невпопад»

    Радимов: «Бакаеву стоит посмотреться в зеркало, у него все невпопад»

    Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

    «Бакаеву стоит работать и посмотреться в зеркало, потому что с такими перепадами играть – один матч хорошо, а здесь совершенно не попадать в игру. У него есть хорошие действия, но они все время невпопад: где надо в одно касание сыграть, он играет в два, где наоборот, он пытается в одно касание. Такие моменты портят его игру», – сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Бакаев пришел в «Зенит» год назад как свободный агент из «Спартака».
    • У него за «Зенит» 30 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
    • Игрок стоит 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.07.2023 23:38
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