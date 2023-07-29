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  • Радимов: «Бакаеву стоит посмотреться в зеркало, у него все невпопад»

Радимов: «Бакаеву стоит посмотреться в зеркало, у него все невпопад»

29 июля 2023, 23:38
5

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

«Бакаеву стоит работать и посмотреться в зеркало, потому что с такими перепадами играть – один матч хорошо, а здесь совершенно не попадать в игру. У него есть хорошие действия, но они все время невпопад: где надо в одно касание сыграть, он играет в два, где наоборот, он пытается в одно касание. Такие моменты портят его игру», – сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Бакаев пришел в «Зенит» год назад как свободный агент из «Спартака».
  • У него за «Зенит» 30 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • Игрок стоит 2,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Бакаев Зелимхан Радимов Владислав
Комментарии (5)
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"supermax"
1690700422
Хорошо, что теперь это не наш головняк
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Красногвардейчик
1690700810
А кого он в зеркале должен увидеть?))
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Garrincha58
1691057030
он всегда так играет сейчас и раньше в Спартаке и никогда не был игроком стартового состава да частенько выходил в старте но никогда не доигрывал полностью матч из за слабой физической формы или не попаданием в игру короче Спартак ничего не потерял после его ухода, а Зенит ничего не приобрёл с его приходом хорошо что бесплатно пока ещё есть контракт надо его хоть за 1млн да продать кто только купит вот вопрос
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