Личка прокомментировал упущенную победу «Динамо» над «Крыльями»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о ничьей с «Крыльями Советов» (3:3) во втором туре РПЛ.

Москвичи вели в 2 гола.

Личка в команде с июня.

При нем «Динамо» ни разу не победило в официальных играх.

«65 минут контролировать игру – плохо. В футбол играют 95–98 минут, надо держать ритм и стабильность на протяжении всей игры. В первом тайме показали очень хороший футбол, показали, что ребята могут играть в короткий пас, соперник забил нам из‑за технической ошибки, такое случается. Но когда после 65‑й минуты садимся, начинаем бояться, когда думаешь о негативном, это приходит. Красивый гол Гленна Бейла, но у него было много свободного пространства, никто не встречал его и дал пробить. За 45 минут очков не дают, нужно хорошо играть 90 минут и больше.

Мы всегда стараемся команду психологически мотивировать, чтобы они были уверенны в себе. Может все случиться на поле, иногда нужно уметь терпеть. Мастерство команды, которая выигрывает чемпионат, – уметь выигрывать тяжелые матчи. Как «Зенит» в матче с «Пари НН». Мы вот вели со счетом 3:1, и надо уметь контролировать до конца и побеждать. Нам нужно думать о защите, потому что мы пропустили по три гола в первых двух турах. Невозможно забивать в каждом матче по четыре–пять мячей. Голова решает в футболе многое, потому что физически мы работаем, стараемся. Нужно верить в себя и в то, что ты можешь достигнуть больших целей», – сказал Личка.