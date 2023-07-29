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    Анчелотти ответил, будет ли «Реал» усиливать атаку

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что трансферная кампания клуба завершена.

    По его словам, атака мадридцев не нуждается в усилении этим летом.

    «У нас достаточно форвардов. Состав полностью укомплектован. Все очень хорошо.

    Браим и Хоселу показали, что они могут внести вклад. У команды есть все необходимое, чтобы забивать голы», – сказал Анчелотти.

    • Летом 2023 года «Реал» подписал 5 футболистов.
    • Новичками команды стали Джуд Беллингем (103 млн евро), Арда Гюлер (20 млн), Фран Гарсия (5 млн), Хоселу (аренда), Браим Диас (возвращение из аренды).
    • Сообщалось, что мадридцы могут купить Килиана Мбаппе, но в клубе решили заполучить его бесплатно через год.

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    Источник: Cope

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1717

      Таврида 6 минут назад

      Лукавит Анчелотти, ждут когда Заболотный свободным агентом станет, а так бы этим летом взяли.

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