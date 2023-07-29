Анчелотти ответил, будет ли «Реал» усиливать атаку

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что трансферная кампания клуба завершена.
По его словам, атака мадридцев не нуждается в усилении этим летом.
«У нас достаточно форвардов. Состав полностью укомплектован. Все очень хорошо.
Браим и Хоселу показали, что они могут внести вклад. У команды есть все необходимое, чтобы забивать голы», – сказал Анчелотти.
- Летом 2023 года «Реал» подписал 5 футболистов.
- Новичками команды стали Джуд Беллингем (103 млн евро), Арда Гюлер (20 млн), Фран Гарсия (5 млн), Хоселу (аренда), Браим Диас (возвращение из аренды).
- Сообщалось, что мадридцы могут купить Килиана Мбаппе, но в клубе решили заполучить его бесплатно через год.
Источник: Cope