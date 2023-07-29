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Анчелотти ответил, будет ли «Реал» усиливать атаку

29 июля 2023, 16:48
4

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что трансферная кампания клуба завершена.

По его словам, атака мадридцев не нуждается в усилении этим летом.

«У нас достаточно форвардов. Состав полностью укомплектован. Все очень хорошо.

Браим и Хоселу показали, что они могут внести вклад. У команды есть все необходимое, чтобы забивать голы», – сказал Анчелотти.

  • Летом 2023 года «Реал» подписал 5 футболистов.
  • Новичками команды стали Джуд Беллингем (103 млн евро), Арда Гюлер (20 млн), Фран Гарсия (5 млн), Хоселу (аренда), Браим Диас (возвращение из аренды).
  • Сообщалось, что мадридцы могут купить Килиана Мбаппе, но в клубе решили заполучить его бесплатно через год.

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Источник: Cope
Испания. Примера Реал Анчелотти Карло
Комментарии (4)
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Таврида
1690642409
Лукавит Анчелотти, ждут когда Заболотный свободным агентом станет, а так бы этим летом взяли.
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Lipatoff
1691044252
А как же черепаш
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Deleted user
1694553646
sala703511
Ответить
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