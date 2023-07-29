Анчелотти ответил, будет ли «Реал» усиливать атаку

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что трансферная кампания клуба завершена.

По его словам, атака мадридцев не нуждается в усилении этим летом.

«У нас достаточно форвардов. Состав полностью укомплектован. Все очень хорошо.

Браим и Хоселу показали, что они могут внести вклад. У команды есть все необходимое, чтобы забивать голы», – сказал Анчелотти.