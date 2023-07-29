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    Головин прокомментировал свой дубль в ворота «Болоньи»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил подготовку к новому сезону.

    • Монегаски в товарищеском матче победили «Болонью» со счетом 3:2.
    • Российский футболист сделал дубль.

    «Готовимся к старту чемпионата в плановом режиме. Постепенно набираем форму, до первой официальной игры ещe есть время.

    Что касается матча с «Болоньей», то начали не очень, пропустив два быстрых гола. Но хорошо, что после перерыва сумели вернуться в игру, а в конце вырвали победу.

    Все понимают, что это товарищеская игра, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно.

    Требования нового главного тренера? Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди.

    Если получается забивать, как в этом матче, или отдавать голевые передачи, это вообще здорово. Самое главное, помогать команде добиваться побед», – сказал Головин.

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    Источник: «Чемпионат»

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