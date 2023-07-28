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    34-летний Песьяков ответил, сколько еще планирует играть

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков не планирует заканчивать карьеру раньше 40 лет.

    – Твой контракт рассчитан до конца сезона. Разговоры о новом соглашении уже идут?

    – Нет. Придет время и пообщаемся. Заблаговременно, если не ошибаюсь, только с молодыми и талантливыми продлевали контракты.

    – А ты разве не молодой и перспективный вратарь?

    – Мне еще лет шесть точно играть!

    – «Ростов» стал настоящим домом?

    – Я здесь готов закончить карьеру и жить. Меня все устраивает.

    • 34-летний игрок в Ростове-на-Дону с 2017 года.
    • В прошлом сезоне он провел 38 матчей.
    • Игрок стоит 700 тысяч евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.07.2023 23:58
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