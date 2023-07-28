34-летний Песьяков ответил, сколько еще планирует играть

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков не планирует заканчивать карьеру раньше 40 лет.

– Твой контракт рассчитан до конца сезона. Разговоры о новом соглашении уже идут?

– Нет. Придет время и пообщаемся. Заблаговременно, если не ошибаюсь, только с молодыми и талантливыми продлевали контракты.

– А ты разве не молодой и перспективный вратарь?

– Мне еще лет шесть точно играть!

– «Ростов» стал настоящим домом?

– Я здесь готов закончить карьеру и жить. Меня все устраивает.