34-летний Песьяков ответил, сколько еще планирует играть

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков не планирует заканчивать карьеру раньше 40 лет.
– Твой контракт рассчитан до конца сезона. Разговоры о новом соглашении уже идут?
– Нет. Придет время и пообщаемся. Заблаговременно, если не ошибаюсь, только с молодыми и талантливыми продлевали контракты.
– А ты разве не молодой и перспективный вратарь?
– Мне еще лет шесть точно играть!
– «Ростов» стал настоящим домом?
– Я здесь готов закончить карьеру и жить. Меня все устраивает.
- 34-летний игрок в Ростове-на-Дону с 2017 года.
- В прошлом сезоне он провел 38 матчей.
- Игрок стоит 700 тысяч евро.
Источник: «Матч ТВ»