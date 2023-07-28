Мостовой объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом России в этом сезоне

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы московского клуба выиграть РПЛ в этом сезоне.

«Я еще в прошлом году говорил, что с этим составом «Спартак» в сегодняшний ситуации обязан быть в тройке.

А тут ведь еще и Малком ушел – если еще кто-то из «Зенита» уйдет, то пожалуйста – вот шанс навязать конкуренцию», – заявил Мостовой.