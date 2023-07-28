Мостовой объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом России в этом сезоне

Это всё влажные фантазии хряков. Не бывать им выше Зенита ещё лет 20. Гыгыгы
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы московского клуба выиграть РПЛ в этом сезоне.
«Я еще в прошлом году говорил, что с этим составом «Спартак» в сегодняшний ситуации обязан быть в тройке.
А тут ведь еще и Малком ушел – если еще кто-то из «Зенита» уйдет, то пожалуйста – вот шанс навязать конкуренцию», – заявил Мостовой.
- «Спартак» в прошлом сезоне занял 3-е место в РПЛ.
- «Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд.
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