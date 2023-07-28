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    • Мостовой объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом России в этом сезоне

    Мостовой объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом России в этом сезоне

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы московского клуба выиграть РПЛ в этом сезоне.

    «Я еще в прошлом году говорил, что с этим составом «Спартак» в сегодняшний ситуации обязан быть в тройке.

    А тут ведь еще и Малком ушел – если еще кто-то из «Зенита» уйдет, то пожалуйста – вот шанс навязать конкуренцию», – заявил Мостовой.

    • «Спартак» в прошлом сезоне занял 3-е место в РПЛ.
    • «Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд.

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    Источник: «Газета»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3389

      ПалкоВводецъ (returned) 55 минут назад

      Это всё влажные фантазии хряков. Не бывать им выше Зенита ещё лет 20. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +17752

      Garrincha58 1 час назад

      ну если сам царёк сказал тогда пипец Зениту можно мясным прямо сейчас мядальки вешать

      2
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      Рейтинг: +1413

      Спартач80 > Garrincha58 1 час назад

      У вас,чмырей педикулёзных,основной игрок-газпром.

      3
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      Рейтинг: +419

      Айболид > Garrincha58 1 час назад

      Ну ка сочини где при 7:1 Газпром руку приложил .

      1
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      Рейтинг: +1413

      Спартач80 > Garrincha58 21 минуту назад

      Ты чего за мной везде таскаешься и подтявкиваешь?

      0
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