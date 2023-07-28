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    • «По-другому наш футбол зарабатывать не умеет»: Роднина – о продаже водки на стадионах

    «По-другому наш футбол зарабатывать не умеет»: Роднина – о продаже водки на стадионах

    Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возможную продажу водки на российских стадионах.

    «Ну, вы знаете, рассматривать будем те документы, которые появятся, а не слухи, не разговоры, не предположения.

    Вы просто послушайте. Рассматриваются в Госдуме конкретные документы, а не предположения, которые высказывают любители, журналисты, политики, еще кто-то. Поэтому осенью какие документы к нам придут, пока сложно сказать. Пока у нас их на руках нет.

    Моe мнение по поводу предложения продавать водку и другие крепкие напитки на стадионах? Мне просто сначала интересно посмотреть документы, а потом иметь своe мнение по поводу этих документов. А по поводу алкоголя на стадионах я уже много раз сказала.

    Как я отношусь к тому, что предлагают не только пиво, но и водку? Ну, если по-другому РФС и наш футбол не умеет зарабатывать денег... Это просто констатация факта. Они же себя профессионалами 30 лет назад объявили, ну, вот это их профессионализм», – сказала Роднина.

    • Запрет на продажу алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
    • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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    Источник: Vseprosport

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