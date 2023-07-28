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  • «По-другому наш футбол зарабатывать не умеет»: Роднина – о продаже водки на стадионах

«По-другому наш футбол зарабатывать не умеет»: Роднина – о продаже водки на стадионах

28 июля 2023, 07:34
7

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возможную продажу водки на российских стадионах.

«Ну, вы знаете, рассматривать будем те документы, которые появятся, а не слухи, не разговоры, не предположения.

Вы просто послушайте. Рассматриваются в Госдуме конкретные документы, а не предположения, которые высказывают любители, журналисты, политики, еще кто-то. Поэтому осенью какие документы к нам придут, пока сложно сказать. Пока у нас их на руках нет.

Моe мнение по поводу предложения продавать водку и другие крепкие напитки на стадионах? Мне просто сначала интересно посмотреть документы, а потом иметь своe мнение по поводу этих документов. А по поводу алкоголя на стадионах я уже много раз сказала.

Как я отношусь к тому, что предлагают не только пиво, но и водку? Ну, если по-другому РФС и наш футбол не умеет зарабатывать денег... Это просто констатация факта. Они же себя профессионалами 30 лет назад объявили, ну, вот это их профессионализм», – сказала Роднина.

  • Запрет на продажу алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
  • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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Источник: Vseprosport
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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BlackMurder
1690522346
Работа ОМОНа будет в гору переть
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Давид59
1690527135
А что 30 лет назад руководство РФС на общественных началах работало? Роднина говорит, что они стали профессионалами 30 лет назад. Эта баба очень любит поговорить. Зачем ей микрофон постоянно ко рту подносят?
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Niklas80
1690532363
Отправьте старуху на пенсию уже.
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фанат джигурды
1690539649
Такое ощущение, что эту Роднину много лет назад футболист кинул, обещав жениться.
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яцык
1690540545
Водка зло
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Vratarь
1690544400
Не только футбол, но и весь спорт зарабатывать не умеет. Это что, завод, фабрика? Это даже рынком-то не назовёшь. Спорт - развлекаловка, досуг. Люди, работающие в досуге, вкалывают круглогодично, чтоб на маслице заработать - но не более. И если у нас существуют несколько клубов, которые хотят по-другому, то либо их берут "на поруки" сырьевые структуры, как в Москве или Питере, либо им надо торговать водкой и прочим ...авном. А как иначе?
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