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    Мостовой ответил, поехал бы он играть в Саудовскую Аравию

    Александр Мостовой рассказал о готовности уехать в богатую лигу.

    «Согласился бы я играть в Саудовской Аравии, если бы меня в своe время пригласили в такую лигу и с такими деньгами, как сейчас? Конечно.

    Видел ли я в жизни такие деньги, которые там сейчас платят в год? (100-200 млн евро) Никогда не видел. В фильмах и то меньше бывает.

    Долго ли просуществует лига в Саудовской Аравии в таком виде? Нет, она сдуется, поиграет там и забудут. Это же везде так было: в Японии, в Китае, в Америке.

    Но смотрят футболисты все равно в сторону Европы», – заявил Мостовой.

    • 54-летний экс-футболист поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
    • Большую часть советского этапа карьеры Мостовой провел в «Спартаке» – с 1987 по 1991 год.

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    Источник: «Все про спорт»

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