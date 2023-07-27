Мостовой ответил, поехал бы он играть в Саудовскую Аравию

Александр Мостовой рассказал о готовности уехать в богатую лигу.
«Согласился бы я играть в Саудовской Аравии, если бы меня в своe время пригласили в такую лигу и с такими деньгами, как сейчас? Конечно.
Видел ли я в жизни такие деньги, которые там сейчас платят в год? (100-200 млн евро) Никогда не видел. В фильмах и то меньше бывает.
Долго ли просуществует лига в Саудовской Аравии в таком виде? Нет, она сдуется, поиграет там и забудут. Это же везде так было: в Японии, в Китае, в Америке.
Но смотрят футболисты все равно в сторону Европы», – заявил Мостовой.
- 54-летний экс-футболист поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- Большую часть советского этапа карьеры Мостовой провел в «Спартаке» – с 1987 по 1991 год.
Источник: «Все про спорт»