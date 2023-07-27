Мостовой ответил, поехал бы он играть в Саудовскую Аравию

Александр Мостовой рассказал о готовности уехать в богатую лигу.

«Согласился бы я играть в Саудовской Аравии, если бы меня в своe время пригласили в такую лигу и с такими деньгами, как сейчас? Конечно.

Видел ли я в жизни такие деньги, которые там сейчас платят в год? (100-200 млн евро) Никогда не видел. В фильмах и то меньше бывает.

Долго ли просуществует лига в Саудовской Аравии в таком виде? Нет, она сдуется, поиграет там и забудут. Это же везде так было: в Японии, в Китае, в Америке.

Но смотрят футболисты все равно в сторону Европы», – заявил Мостовой.