Олусегун назвал игрока «Краснодара», который уже готов играть в «Барселоне» и «Реале»

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал информацию об интересе многих европейских клубов к полузащитнику Эдуарду Сперцяну.

«Слышал об интересе европейских клубов к Сперцяну. Мое мнение – Эдуард сможет играть и в «Барселоне», и в мадридском «Реале». Он – уже готовый футболист для них.

Сперцян готов к переезду в топ-5 лиг мира, он очень талантливый футболист», – заявил Олусегун.