Олусегун назвал игрока «Краснодара», который уже готов играть в «Барселоне» и «Реале»

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал информацию об интересе многих европейских клубов к полузащитнику Эдуарду Сперцяну.
«Слышал об интересе европейских клубов к Сперцяну. Мое мнение – Эдуард сможет играть и в «Барселоне», и в мадридском «Реале». Он – уже готовый футболист для них.
Сперцян готов к переезду в топ-5 лиг мира, он очень талантливый футболист», – заявил Олусегун.
- В прошлом сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»