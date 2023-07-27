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    • Олусегун назвал игрока «Краснодара», который уже готов играть в «Барселоне» и «Реале»

    Олусегун назвал игрока «Краснодара», который уже готов играть в «Барселоне» и «Реале»

    Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал информацию об интересе многих европейских клубов к полузащитнику Эдуарду Сперцяну.

    «Слышал об интересе европейских клубов к Сперцяну. Мое мнение – Эдуард сможет играть и в «Барселоне», и в мадридском «Реале». Он – уже готовый футболист для них.

    Сперцян готов к переезду в топ-5 лиг мира, он очень талантливый футболист», – заявил Олусегун.

    • В прошлом сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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