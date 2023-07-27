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  • В Госдуме прокомментировали возможное переименование «Зенита» в «Сталинец»

В Госдуме прокомментировали возможное переименование «Зенита» в «Сталинец»

27 июля 2023, 18:49
20

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала возможное возвращение «Зенита» к историческому названию «Сталинец».

«Могут ли в теории болельщики «Зенита» выйти с инициативой вернуть команде историческое название «Сталинец»? А зачем команде, которая столько лет была «Зенитом», становиться «Сталинцем»? Если даже такое название когда-то было. Сколько лет команда была с таким названием?

Пусть другая команда называется так и проходит в Премьер-лигу. «Зенит» дольше существует, значит, победил «Зенит». Если кто-то хочет, то пусть создаeт команду с тем названием, а «Зенит» остаeтся «Зенитом». Он уже многие годы чемпион именно с таким названием.

Уж в «Сталинец» точно никак не получится переименовать», – сказала Журова.

  • Клуб из Санкт-Петербурга назывался «Сталинец» с 1925-го по 1939-й год.
  • «Зенит» 5 раз подряд выиграл РПЛ.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (20)
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Купа Купыч
1690473832
Какое отношение к футболу имеет Журова?Скоро может появиться Пищевик.Тоже история.
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Давид59
1690474450
Судя по тому, что творят сейчас с посещением стадиона, "Сталинец" как раз было бы в тему. Не удивлюсь ничему
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Ziklop
1690474622
своей работой думцам некогда заниматься, философствуют.
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saf05
1690474871
Газпромовец
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paracetamol
1690475290
Всегда знал, что в Госдуме сидят придурки!
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Ortaped79
1690477702
коньки можно переименовать в "сапОги с топорами с низу"
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qawzsexdr
1690479724
В Думе больше обсудить нечего? Конечно, в стране всё благополучно.
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АЛЕКС 58
1690489935
А почему не Путинец,или Миллеровец? Сталину этот клуб на йух не нужен .
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Мост
1690505718
Может лучше в"Б.о.м.жевик"?
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Давид59
1690526547
Опять мой коммент стёрли. А я всего лишь написал, что к болельщику так относятся, что переименование в "Сталинец" будет вполне логично.
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