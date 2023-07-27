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    • В Госдуме прокомментировали возможное переименование «Зенита» в «Сталинец»

    В Госдуме прокомментировали возможное переименование «Зенита» в «Сталинец»

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала возможное возвращение «Зенита» к историческому названию «Сталинец».

    «Могут ли в теории болельщики «Зенита» выйти с инициативой вернуть команде историческое название «Сталинец»? А зачем команде, которая столько лет была «Зенитом», становиться «Сталинцем»? Если даже такое название когда-то было. Сколько лет команда была с таким названием?

    Пусть другая команда называется так и проходит в Премьер-лигу. «Зенит» дольше существует, значит, победил «Зенит». Если кто-то хочет, то пусть создаeт команду с тем названием, а «Зенит» остаeтся «Зенитом». Он уже многие годы чемпион именно с таким названием.

    Уж в «Сталинец» точно никак не получится переименовать», – сказала Журова.

    • Клуб из Санкт-Петербурга назывался «Сталинец» с 1925-го по 1939-й год.
    • «Зенит» 5 раз подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 18:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +35

      Ortaped79 5 минут назад

      коньки можно переименовать в "сапОги с топорами с низу"

      0
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      Рейтинг: +3378

      ПалкоВводецъ (returned) 8 минут назад

      В Думе там, что делать неухой? Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18720

      paracetamol 45 минут назад

      Всегда знал, что в Госдуме сидят придурки!

      1
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      Рейтинг: +10

      ароба-бозоров-yandex 47 минут назад

      зенит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +495

      saf05 52 минуты назад

      Газпромовец

      4
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      Рейтинг: +4488

      Ziklop 56 минут назад

      своей работой думцам некогда заниматься, философствуют.

      1
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      Рейтинг: +6573

      Давид59 59 минут назад

      Судя по тому, что творят сейчас с посещением стадиона, "Сталинец" как раз было бы в тему. Не удивлюсь ничему

      2
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      Рейтинг: +111

      Купа Купыч 1 час назад

      Какое отношение к футболу имеет Журова?Скоро может появиться Пищевик.Тоже история.

      3
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