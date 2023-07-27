В Госдуме прокомментировали возможное переименование «Зенита» в «Сталинец»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала возможное возвращение «Зенита» к историческому названию «Сталинец».

«Могут ли в теории болельщики «Зенита» выйти с инициативой вернуть команде историческое название «Сталинец»? А зачем команде, которая столько лет была «Зенитом», становиться «Сталинцем»? Если даже такое название когда-то было. Сколько лет команда была с таким названием?

Пусть другая команда называется так и проходит в Премьер-лигу. «Зенит» дольше существует, значит, победил «Зенит». Если кто-то хочет, то пусть создаeт команду с тем названием, а «Зенит» остаeтся «Зенитом». Он уже многие годы чемпион именно с таким названием.

Уж в «Сталинец» точно никак не получится переименовать», – сказала Журова.

Клуб из Санкт-Петербурга назывался «Сталинец» с 1925-го по 1939-й год.

«Зенит» 5 раз подряд выиграл РПЛ.

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