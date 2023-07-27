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    • «Спартак» рассматривает кандидатуру форварда «Ривер Плейта»

    «Спартак» рассматривает кандидатуру форварда «Ривер Плейта»

    Нападающий «Ривер Плейта» Лукас Бельтран заинтересовал «Спартак».

    Аргентинский клуб оценивает собственного воспитанника в 20 миллионов евро.

    Если переход состоится за две недели до закрытия трансферного окна или позже, то сумма выкупа вырастет до 25 миллионов.

    «Спартак» рассматривает кандидатуру 22-летнего форварда, но его подписание не считается приоритетом.

    • В составе «Ривер Плейта» Бельтран забил 21 гол и сделал 7 ассистов в 74 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1030

      k611 12 минут назад

      Защитник нужен.

      0
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      Рейтинг: +1345

      SLADE2019 > k611 7 минут назад

      Про это уже говорить противно. Но я не удивлюсь, что форварда этого купят.

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