«Спартак» рассматривает кандидатуру форварда «Ривер Плейта»

Нападающий «Ривер Плейта» Лукас Бельтран заинтересовал «Спартак».

Аргентинский клуб оценивает собственного воспитанника в 20 миллионов евро.

Если переход состоится за две недели до закрытия трансферного окна или позже, то сумма выкупа вырастет до 25 миллионов.

«Спартак» рассматривает кандидатуру 22-летнего форварда, но его подписание не считается приоритетом.