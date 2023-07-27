«Спартак» рассматривает кандидатуру форварда «Ривер Плейта»

Нападающий «Ривер Плейта» Лукас Бельтран заинтересовал «Спартак».
Аргентинский клуб оценивает собственного воспитанника в 20 миллионов евро.
Если переход состоится за две недели до закрытия трансферного окна или позже, то сумма выкупа вырастет до 25 миллионов.
«Спартак» рассматривает кандидатуру 22-летнего форварда, но его подписание не считается приоритетом.
- В составе «Ривер Плейта» Бельтран забил 21 гол и сделал 7 ассистов в 74 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: Metaratings