Карпин: «Игроки «Ростова» вышли на матч с «Рубином» перепуганные»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после победы над «Рубином» в Fonbet Кубке России.

Ростовчане выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте забил 20-летний полузащитник Иван Комаров.

Перед матчем тренер пожаловался на трансферный бан от ФИФА.

Он сказал: «Было желание выпустить на матч с «Рубином» академию, чтобы проиграли 0:10».

«Что говорить про ребят? Они вышли перепуганные.

Какой был план? Играть более агрессивно, но не получилось. Игру молодых игроков нельзя оценивать, делали всe, что могли, но как оценивать, если они не тренировались, вчера провели только одну тренировку? Только позитивно, плохого ничего нельзя сказать», – сказал Карпин.