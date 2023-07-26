Карпин: «Было желание выпустить на матч с «Рубином» академию, чтобы проиграли 0:10»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед кубковым матчем против «Рубина» высказался о трансферном бане.
- ФИФА наложила на «Ростов» запрет на трансферы из-за задолженности перед Понтусом Альмквистом.
- Он принадлежит «Ростову», но сейчас в аренде в «Лечче».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры «Ростов» – «Рубин».
«Регистрация новичков? Новости есть, не заявили. А там уже как, что движется вопрос не ко мне, а к руководству. Сегодня было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС прежде всего обратит внимание. Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС, но я так понимаю, что всем по барабану, что происходит с этими банами.
Почему не рискнул? Нельзя по регламенту, нельзя, чтобы было больше пяти игроков, так скажем, не из первой заявки», – сказал Карпин.
Источник: «Матч ТВ»