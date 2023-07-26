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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Ахмат» – ЦСКА бесплатно: 2 тур РПЛ, 30 июля 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Ахмат» – ЦСКА бесплатно: 2 тур РПЛ, 30 июля 2023

    «Ахмат» и ЦСКА сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 30 июля в 20:00 по московскому времени.

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    Пять последних очных матчей: три победы ЦСКА, одна ничья, один раз выиграл «Ахмат».

    ЦСКА средне начал этот сезон РПЛ. После поражения от «Урала» в первом туре случился разгром «Оренбурга» в Кубке, что говорит о неоднозначности команды Владимира Федотова. Плюс у ЦСКА есть проблемы с обороной, хоть пресс-служба и сказала, что ни у Роши, ни у Набабкина нет ничего серьезного. Зато в матче с «Оренбургом» ЦСКА показал настоящий атакующий потенциал, несмотря на состав: Федотов в этой встрече точно не сыграл основой.

    Как дела у «Ахмата»? Слабая игра в стартовом туре против «Крыльев», которая вылилась в поражение 1:2+неудача с «Зенитом» в Кубке (0:2). Сергей Ташуев признался, что ситуация наладится, когда все травмированные игроки вернутся в строй.

    Две команды пока не в лучшей форме встретятся во втором туре в Грозном. И ЦСКА в этом матче выглядит фаворитом. Плюс есть исторический фактор: в последних 10 матчах против ЦСКА в РПЛ «Ахмат» выиграл лишь дважды.

    Коэффициенты:

    • Победа «Ахмата» – 3.30
    • Ничья – 3.60
    • Победа ЦСКА – 2.18

    Прогноз на матч: победа ЦСКА

    Где смотреть матч Ахмат – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    26.07.2023 23:00
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