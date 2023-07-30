«Ахмат» и ЦСКА сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном 30 июля в 20:00 по московскому времени.

Пять последних очных матчей: три победы ЦСКА, одна ничья, один раз выиграл «Ахмат».

ЦСКА – фаворит гостевого матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды составляет 2,30. На ничью дают 3,60. На выигрыш хозяев можно поставить за 3,10.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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Прогноз на матч Ахмат – ЦСКА