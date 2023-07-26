Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин: «Развитие лиги – это не проблема «Зенита», для нас чемпионство важнее»

    Аршавин: «Развитие лиги – это не проблема «Зенита», для нас чемпионство важнее»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин дал понять, что у клуба нет задачи развить РПЛ.

    – Ваши слова на ютуб-канале «Это футбол, брат»: «После продажи Малкома я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян». Представим, что «Зенит» переманил всех трех. РПЛ после этого ввиду очевидности победителя можно закрывать?

    – Во-первых, осуществить три таких трансфера крайне сложно. Скорее всего, нереально.

    Во-вторых, «Зениту» нужно думать о том, как выиграть первое место.

    Во главу угла клуб ставит собственные результаты, а не развитие лиги, это проблемы других функционеров. Для нас важнее чемпионство.

    • У «Зенита» 5 чемпионств подряд.
    • У клуба теперь 2 звезды.
    • Сегодня из «Зенита» официально ушел Малком за 60 миллионов евро в «Аль-Хиляль».

    Новости по теме
    Что Фернандес говорил после перехода в «Зенит»: рассказывал о граффити на «ВЭБ Арене», отношениях с ЦСКА и его фанатами 12
    Стал известен срок контракта Малкома с «Аль-Хилялем» 2
    Что будет с результатами «Зенита» без Малкома? 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2023 23:42
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 