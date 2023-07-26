Аршавин: «Развитие лиги – это не проблема «Зенита», для нас чемпионство важнее»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин дал понять, что у клуба нет задачи развить РПЛ.

– Ваши слова на ютуб-канале «Это футбол, брат»: «После продажи Малкома я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян». Представим, что «Зенит» переманил всех трех. РПЛ после этого ввиду очевидности победителя можно закрывать?

– Во-первых, осуществить три таких трансфера крайне сложно. Скорее всего, нереально.

Во-вторых, «Зениту» нужно думать о том, как выиграть первое место.

Во главу угла клуб ставит собственные результаты, а не развитие лиги, это проблемы других функционеров. Для нас важнее чемпионство.