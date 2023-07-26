Уилкшир: «Приоритет Дзюбы – ютуб»

Бывший защитник «Динамо», «Ахмата» Люк Уилкшир считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отдает приоритет медийной активности, а не футболу.
– Дзюба четко дал понять, что его приоритет – ютуб. Люди зарабатывают там много денег. Но с такими приоритетами футбольная карьера закончится очень быстро, мы знаем, что игра в футбол требует полной отдачи и полной концентрации.
– Вы смотрели его шоу в интернете?
– Нет, мне неинтересно смотреть такие шоу.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах минувшего сезона.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»