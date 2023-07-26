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    Уилкшир: «Приоритет Дзюбы – ютуб»

    Бывший защитник «Динамо», «Ахмата» Люк Уилкшир считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отдает приоритет медийной активности, а не футболу.

    – Дзюба четко дал понять, что его приоритет – ютуб. Люди зарабатывают там много денег. Но с такими приоритетами футбольная карьера закончится очень быстро, мы знаем, что игра в футбол требует полной отдачи и полной концентрации.

    – Вы смотрели его шоу в интернете?

    – Нет, мне неинтересно смотреть такие шоу.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах минувшего сезона.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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