Уилкшир: «Приоритет Дзюбы – ютуб»

Бывший защитник «Динамо», «Ахмата» Люк Уилкшир считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отдает приоритет медийной активности, а не футболу.

– Дзюба четко дал понять, что его приоритет – ютуб. Люди зарабатывают там много денег. Но с такими приоритетами футбольная карьера закончится очень быстро, мы знаем, что игра в футбол требует полной отдачи и полной концентрации.

– Вы смотрели его шоу в интернете?

– Нет, мне неинтересно смотреть такие шоу.