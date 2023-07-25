Аршавин ответил на вопрос, останется ли Вендел в «Зените»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем полузащитника Вендела в клубе из Санкт-Петербурга.
– Поделись инсайдом, он будет в «Зените»?
– Я с ним сегодня сидел в ложе. Пока будет.
– Остается в команде и будет играть?
– Так я не могу сказать, у меня нет информации. Знаю, что он только прилетел и даже не тренировался, вроде. Я не знаю его настроения, пока нет определенности.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «Матч ТВ»