Аршавин ответил на вопрос, останется ли Вендел в «Зените»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем полузащитника Вендела в клубе из Санкт-Петербурга.

– Поделись инсайдом, он будет в «Зените»?

– Я с ним сегодня сидел в ложе. Пока будет.

– Остается в команде и будет играть?

– Так я не могу сказать, у меня нет информации. Знаю, что он только прилетел и даже не тренировался, вроде. Я не знаю его настроения, пока нет определенности.