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    Аршавин ответил на вопрос, останется ли Вендел в «Зените»

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем полузащитника Вендела в клубе из Санкт-Петербурга.

    – Поделись инсайдом, он будет в «Зените»?

    – Я с ним сегодня сидел в ложе. Пока будет.

    – Остается в команде и будет играть?

    – Так я не могу сказать, у меня нет информации. Знаю, что он только прилетел и даже не тренировался, вроде. Я не знаю его настроения, пока нет определенности.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.07.2023 23:34
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