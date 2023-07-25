«Ростов» – «Зенит»: смотреть онлайн трансляцию бесплатно 29 июля 2023

«Ростов» и «Зенит» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» 29 июля в 20:00 по московскому времени.

«Зенит» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев составляет 1,65. На ничью дают 4,40. На выигрыш хозяев можно поставить за 5,20.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

Сможет ли Зенит победить Ростов без Вендела и Малкома? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матч