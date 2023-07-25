Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Баскетболист Адетокумбо: «Аль-Хиляль», можете взять меня – я похож на Мбаппе»

    Баскетболист Адетокумбо: «Аль-Хиляль», можете взять меня – я похож на Мбаппе»

    Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо опубликовал в соцсетях шуточную запись, упомянув Килиана Мбаппе.

    «Аль-Хиляль», можете взять меня. Я похож на Килиана Мбаппе», – написал Адетокумбо.

    Француз отреагировал на публикацию 13 смеющимися смайликами.

    • Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за Мбаппе рекордные 300 миллионов евро.
    • Самому игроку предлагают 700 миллионов в год, 200 из которых – фиксированный оклад.
    • Нападающий предпочитает остаться вне состава «ПСЖ» на сезон-2023/24, чем уезжать в Саудовскую Аравию.

    Новости по теме
    Мбаппе сделал выбор между «Аль-Хилялем» и сезоном вне состава «ПСЖ» 1
    «Барселона» не будет бороться за Мбаппе по двум причинам 2
    Фабрицио Романо дал инсайд по зарплате Мбаппе в Саудовской Аравии
    Источник: твиттер Килиана Мбаппе

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:20
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 