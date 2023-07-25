Баскетболист Адетокумбо: «Аль-Хиляль», можете взять меня – я похож на Мбаппе»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо опубликовал в соцсетях шуточную запись, упомянув Килиана Мбаппе.

«Аль-Хиляль», можете взять меня. Я похож на Килиана Мбаппе», – написал Адетокумбо.

Француз отреагировал на публикацию 13 смеющимися смайликами.