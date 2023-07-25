Баскетболист Адетокумбо: «Аль-Хиляль», можете взять меня – я похож на Мбаппе»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо опубликовал в соцсетях шуточную запись, упомянув Килиана Мбаппе.
«Аль-Хиляль», можете взять меня. Я похож на Килиана Мбаппе», – написал Адетокумбо.
Француз отреагировал на публикацию 13 смеющимися смайликами.
- Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за Мбаппе рекордные 300 миллионов евро.
- Самому игроку предлагают 700 миллионов в год, 200 из которых – фиксированный оклад.
- Нападающий предпочитает остаться вне состава «ПСЖ» на сезон-2023/24, чем уезжать в Саудовскую Аравию.
Источник: твиттер Килиана Мбаппе