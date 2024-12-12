Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прокуратура Швеции не нашла доказательств причастности Мбаппе к изнасилованию

    Прокуратура Швеции не нашла доказательств причастности Мбаппе к изнасилованию

    Прокуратура Швеции сообщила, что дело о причастности нападающего «Реала» Килиана Мбаппе к изнасилованию закрыто из-за отсутствия доказательств.

    «В ходе расследования было установлено лицо, обоснованно подозреваемое в изнасиловании и двух случаях сексуальных домогательств. Но, по моей оценке, доказательств недостаточно для дальнейшего расследования, и поэтому расследование закрыто.

    Лицу не было предъявлено обвинение в совершении преступления», – говорится в пресс-релизе прокурора Марины Чираковой.

    • В октябре Мбаппе отдыхал в Стокгольме во время матча сборной Франции с Израилем (4:1) в Лиге наций. Он был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.
    • Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали.
    • Мбаппе назвал эту информацию фэйком. Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Стало известно, на сколько выбыл Мбаппе
    Только один игрок забил 50 голов в ЛЧ в более раннем возрасте, чем Мбаппе
    Анчелотти объяснил замену Мбаппе в матче с «Аталантой» 1
    Источник: сайт прокуратуры Швеции

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2024 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 