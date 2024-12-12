Прокуратура Швеции не нашла доказательств причастности Мбаппе к изнасилованию

Прокуратура Швеции сообщила, что дело о причастности нападающего «Реала» Килиана Мбаппе к изнасилованию закрыто из-за отсутствия доказательств.

«В ходе расследования было установлено лицо, обоснованно подозреваемое в изнасиловании и двух случаях сексуальных домогательств. Но, по моей оценке, доказательств недостаточно для дальнейшего расследования, и поэтому расследование закрыто.

Лицу не было предъявлено обвинение в совершении преступления», – говорится в пресс-релизе прокурора Марины Чираковой.

В октябре Мбаппе отдыхал в Стокгольме во время матча сборной Франции с Израилем (4:1) в Лиге наций. Он был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.

Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали.

Мбаппе назвал эту информацию фэйком. Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.

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