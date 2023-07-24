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    • Гендиректор «Спартака» прокомментировал скандальную шутку «Матч ТВ» о фанатах команды

    Гендиректор «Спартака» прокомментировал скандальную шутку «Матч ТВ» о фанатах команды

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о своем отношении к резонансной публикации «Матч ТВ».

    • Были высмеяны спартаковские болельщики в контексте их чемпионских ожиданий.
    • В ответ клуб лишил телеканал эксклюзива в микст-зоне.

    – «Матч ТВ» дал иронический пост о задачах «Спартака». Вы чувствуете в этом посте запах газа?

    – Если честно, отнесся к этому посту с юмором. Чем нас больше ругают, тем злее мы должны быть. Мое мнение – не вижу какой-то катастрофы (в этом посте).

    Считаю, что к этому посту нужно отнестись правильно – а именно разозлиться и постараться добиться еще лучшего результата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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