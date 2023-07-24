Гендиректор «Спартака» прокомментировал скандальную шутку «Матч ТВ» о фанатах команды

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о своем отношении к резонансной публикации «Матч ТВ».
- Были высмеяны спартаковские болельщики в контексте их чемпионских ожиданий.
- В ответ клуб лишил телеканал эксклюзива в микст-зоне.
– «Матч ТВ» дал иронический пост о задачах «Спартака». Вы чувствуете в этом посте запах газа?
– Если честно, отнесся к этому посту с юмором. Чем нас больше ругают, тем злее мы должны быть. Мое мнение – не вижу какой-то катастрофы (в этом посте).
Считаю, что к этому посту нужно отнестись правильно – а именно разозлиться и постараться добиться еще лучшего результата.
Источник: «РБ Спорт»