Гендиректор «Спартака» прокомментировал скандальную шутку «Матч ТВ» о фанатах команды

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о своем отношении к резонансной публикации «Матч ТВ».

Были высмеяны спартаковские болельщики в контексте их чемпионских ожиданий.

В ответ клуб лишил телеканал эксклюзива в микст-зоне.

– «Матч ТВ» дал иронический пост о задачах «Спартака». Вы чувствуете в этом посте запах газа?

– Если честно, отнесся к этому посту с юмором. Чем нас больше ругают, тем злее мы должны быть. Мое мнение – не вижу какой-то катастрофы (в этом посте).

Считаю, что к этому посту нужно отнестись правильно – а именно разозлиться и постараться добиться еще лучшего результата.