«Спартак» лишил «Матч ТВ» эксклюзива после шуток в соцсетях

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов перед матчем первого тура РПЛ против «Оренбурга» сообщил, что журналисты «Матч ТВ» не получат эксклюзива.

Журналисты сайта канала лишены возможности работать в микст-зоне.

Это случилось после шутливой публикации в соцсетях «Матч ТВ» на тему чувств болельщиков «Спартака».