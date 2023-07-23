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    • «Спартак» лишил «Матч ТВ» эксклюзива после шуток в соцсетях

    «Спартак» лишил «Матч ТВ» эксклюзива после шуток в соцсетях

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов перед матчем первого тура РПЛ против «Оренбурга» сообщил, что журналисты «Матч ТВ» не получат эксклюзива.

    Журналисты сайта канала лишены возможности работать в микст-зоне.

    Это случилось после шутливой публикации в соцсетях «Матч ТВ» на тему чувств болельщиков «Спартака».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25193

      bset 1 час назад

      Срач ТВ в очередной раз опозорился. Ну и правильно, что Спартак отказался с ними сотрудничать. Если так и не поймут, какую чушь они высрали, то значит они неисправимые идиоты

      0
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      Рейтинг: +8110

      BarStep 1 час назад

      Огонь шутка!

      Думаю нужно добавить в конце:
      =аватарки предоставляются только пакетно=))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25193

      bset > BarStep 59 минут назад

      Конечно, огонь. Можно еще комментировать всегда в пользу соперника Спартака. Журналисты объективны и независимы, а тут собралась шайка дилетантов. Наносят репутационные потери и клубу, и лиге, типа не смотрите РПЛ, тут итак результат понятен. Я бы со стороны лиги тоже меры бы принял и больше не продавал права на трансляцию этим бездарям.

      0
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      Рейтинг: +12861

      Вомбат 1 час назад

      Автор "У меня сегодня горе, я иду сейчас в кабак. Прочитал я на заборе злую правду про Спартак. Выпью я, ребята, чарку и пойду домой в тоске. Надо выгулять овчарку в красно-белом шарфике", а также "По десять разгромов в году народ забывает мгновенно. А выгнав Валеру, Федун, ему не найдешь ты замены. Тебе подавай результат, но как же народная вера? Верните Валеру в Спартак, не может народ без Валеры" остракизму не подвергался. Красно-белая братия поулыбалась и требовала от автора новых стихов. Что же случилось в последние годы, почему та же самая братия стала так реагировать на безобидные шутки?

      3
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      Рейтинг: +1170

      SuperNils 1 час назад

      ого, глядите - рылы обиделись

      3
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      Рейтинг: +513

      arrivalgist 1 час назад

      И вечно обиженные спартачи...

      5
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      Рейтинг: +19030

      NewLife 2 часа назад

      Хоть горько, но правда(

      1
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      Рейтинг: +4399

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Ну и правильно.

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      Рейтинг: +15145

      R_a_i_n 2 часа назад

      Ну и пинтарасы эти газпром-тв...

      2
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