«Спартак» лишил «Матч ТВ» эксклюзива после шуток в соцсетях

Срач ТВ в очередной раз опозорился. Ну и правильно, что Спартак отказался с ними сотрудничать. Если так и не поймут, какую чушь они высрали, то значит они неисправимые идиоты
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов перед матчем первого тура РПЛ против «Оренбурга» сообщил, что журналисты «Матч ТВ» не получат эксклюзива.
Журналисты сайта канала лишены возможности работать в микст-зоне.
Это случилось после шутливой публикации в соцсетях «Матч ТВ» на тему чувств болельщиков «Спартака».
- Матч начнется в 17:30 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.