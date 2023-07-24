Тикнизян объяснил, почему перестал праздновать голы в стиле Дзюбы

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему отказался праздновать забитые мячи в стиле Артема Дзюбы.
«Почему перестал праздновать голы, как Дзюба? Надоело (смеeтся). Я стал чаще забивать, поэтому надо своe празднование придумывать.
Теперь я каждый раз куда-то бегу, а меня потом ещe 20 минут по стадиону ловят», – заявил Тикнизян.
- Рыночная стоимость фулбека «Локо» – 2,5 миллиона евро.
- 2 года назад клуб купил его за 5 миллионов евро у ЦСКА.
- В прошлом сезоне Тикнизян забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах.
Источник: «Чемпионат»