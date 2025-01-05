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    • Стало известно, когда «Локомотив» проведет переговоры с Тикнизяном о новом контракте

    Стало известно, когда «Локомотив» проведет переговоры с Тикнизяном о новом контракте

    «Локомотив» провел встречу с представителем полузащитника команды Наиром Тикнизяном о продлении сотрудничества. По данным Metaratings.ru, была достигнута принципиальная договорeнность о том, что стороны вернутся к переговорам после окончания сезона-2024/25.

    • Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.
    • 25-летний футболист сборной Армении выступает за красно-зеленых с 2021 года.
    • В сезоне-2024/25 он провeл за клуб 23 матча, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 6 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.01.2025 20:03
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