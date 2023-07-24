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    Агент Оздоева прекратил сотрудничество с игроком

    Анзор Гаргаев больше не является агентом полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева.

    «Хочу сказать, что с сегодняшнего дня я прекращаю все взаимоотношения с Магомедом Оздоевым в футбольном аспекте.

    Он взрослый человек, которой может принимать решение. Он разбирается во всех нюансах не хуже, чем я. Считаю, что мне нечего ему дать», – сказал Гаргаев.

    • В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
    • До переезда в Турцию он провел 4,5 года в «Зените».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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