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Агент Оздоева прекратил сотрудничество с игроком

24 июля 2023, 12:02

Анзор Гаргаев больше не является агентом полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева.

«Хочу сказать, что с сегодняшнего дня я прекращаю все взаимоотношения с Магомедом Оздоевым в футбольном аспекте.

Он взрослый человек, которой может принимать решение. Он разбирается во всех нюансах не хуже, чем я. Считаю, что мне нечего ему дать», – сказал Гаргаев.

  • В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.
  • В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
  • До переезда в Турцию он провел 4,5 года в «Зените».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Карагюмрюк Оздоев Магомед
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