Агент Оздоева прекратил сотрудничество с игроком

Анзор Гаргаев больше не является агентом полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева.

«Хочу сказать, что с сегодняшнего дня я прекращаю все взаимоотношения с Магомедом Оздоевым в футбольном аспекте.

Он взрослый человек, которой может принимать решение. Он разбирается во всех нюансах не хуже, чем я. Считаю, что мне нечего ему дать», – сказал Гаргаев.