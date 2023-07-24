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  • Агент Оздоева заявил об активных переговорах с московским клубом

Агент Оздоева заявил об активных переговорах с московским клубом

24 июля 2023, 10:43
4

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в РПЛ.

Сообщалось, что на 30-летнего футболиста претендует «Спартак».

«Подтверждаю, что переговоры между «Фатихом» и московским клубом по переходу Магомеда Оздоева идут и находятся в активной фазе.

Название команды пока разгласить не могу», – сказал агент.

  • В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.
  • В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
  • До переезда в Турцию он провел 4,5 года в «Зените».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Карагюмрюк Спартак Оздоев Магомед
Комментарии (4)
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"supermax"
1690186887
было бы интересно...но хз хз...защитник нужен
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alefreddy
1690187343
Карпов напишет он к немытым возвращается
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SLADE2019
1690190458
Если это правда, то всему руководству Спартака в дурилку срочно, пока процесс не стал необратимым.
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eugen-han
1690193982
Похоже на Торпедо.
Ответить
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