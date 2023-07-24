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    • Агент Оздоева заявил об активных переговорах с московским клубом

    Агент Оздоева заявил об активных переговорах с московским клубом

    Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в РПЛ.

    Сообщалось, что на 30-летнего футболиста претендует «Спартак».

    «Подтверждаю, что переговоры между «Фатихом» и московским клубом по переходу Магомеда Оздоева идут и находятся в активной фазе.

    Название команды пока разгласить не могу», – сказал агент.

    • В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
    • До переезда в Турцию он провел 4,5 года в «Зените».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2739

      alefreddy 2 минуты назад

      Карпов напишет он к немытым возвращается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3328

      ПалкоВводецъ (returned) 6 минут назад

      Мага сейчас уровень хряков. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11588

      "supermax" 10 минут назад

      было бы интересно...но хз хз...защитник нужен

      0
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