Агент Оздоева заявил об активных переговорах с московским клубом

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в РПЛ.
Сообщалось, что на 30-летнего футболиста претендует «Спартак».
«Подтверждаю, что переговоры между «Фатихом» и московским клубом по переходу Магомеда Оздоева идут и находятся в активной фазе.
Название команды пока разгласить не могу», – сказал агент.
- В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
- До переезда в Турцию он провел 4,5 года в «Зените».
Источник: Sport24