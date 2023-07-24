Агент Оздоева заявил об активных переговорах с московским клубом

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в РПЛ.

Сообщалось, что на 30-летнего футболиста претендует «Спартак».

«Подтверждаю, что переговоры между «Фатихом» и московским клубом по переходу Магомеда Оздоева идут и находятся в активной фазе.

Название команды пока разгласить не могу», – сказал агент.