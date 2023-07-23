Гарре из «Крыльев» больше не планирует получать паспорт России – известна причина

Форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре приостановил процедуру получения российского паспорта.

Об этом рассказал агент игрока Эмилио Чемпион.

«Мы решили приостановить вопрос о получении российского гражданства. Есть интерес из высших лиг Германии и Бельгии, также мы ведем переговоры с «Крыльями Советов», у которых есть опция на выкуп оставшихся 50% прав на игрока», – сказал агент.