Гарре из «Крыльев» больше не планирует получать паспорт России – известна причина

Форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре приостановил процедуру получения российского паспорта.
Об этом рассказал агент игрока Эмилио Чемпион.
«Мы решили приостановить вопрос о получении российского гражданства. Есть интерес из высших лиг Германии и Бельгии, также мы ведем переговоры с «Крыльями Советов», у которых есть опция на выкуп оставшихся 50% прав на игрока», – сказал агент.
- Гарре стоит 3 миллиона евро.
- Игрок в команде с зимы.
- Гарре – воспитанник «Манчестер Сити».
Источник: Metaratings