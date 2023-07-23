Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тен Хаг: «МЮ» хочет быть прессингующей машиной»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил итог товарищеского матча с «Арсеналом» (2:0).

    • Встреча прошла в США.
    • АПЛ стартует 11 августа.
    • Это будет 2-й сезон тен Хага в Манчестере.

    «Мы сыграли очень хорошо. Доволен игрой с мячом и без мяча. Так и хотим играть. Сейчас единственное время в году, когда можно хорошо поработать на тренировках.

    «МЮ» хочет быть прессингующей машиной, когда все включались бы в прессинг. Хорошо, что мы сыграли с «Арсеналом» – очень хорошим соперником», – сказал тен Хаг.

    Новости по теме
    Защитник «МЮ» перешел в «Аль-Наср»
    Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в США (2:0)
    Онана определился с игровым номером в «Манчестер Юнайтед»
    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 