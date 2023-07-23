Тен Хаг: «МЮ» хочет быть прессингующей машиной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил итог товарищеского матча с «Арсеналом» (2:0).

Встреча прошла в США.

АПЛ стартует 11 августа.

Это будет 2-й сезон тен Хага в Манчестере.

«Мы сыграли очень хорошо. Доволен игрой с мячом и без мяча. Так и хотим играть. Сейчас единственное время в году, когда можно хорошо поработать на тренировках.

«МЮ» хочет быть прессингующей машиной, когда все включались бы в прессинг. Хорошо, что мы сыграли с «Арсеналом» – очень хорошим соперником», – сказал тен Хаг.