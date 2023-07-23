Абаскаль назвал главную проблему «Спартака» в прошлом сезоне

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, чего не хватило команде в прошлом сезоне.

«В матчах нужны зрелость, опыт, концентрация и умение пользоваться своим шансом. Я верю, что в новом сезоне мы будем увереннее справляться с такими барьерами.

Ну, а худшее, что с нами случилось, – это обилие травм. Если не ошибаюсь, в 37 матчах сезона из 42 мы не могли рассчитывать на кого-то из игроков по причине повреждений», – сказал испанец.