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  • Абаскаль назвал главную проблему «Спартака» в прошлом сезоне

Абаскаль назвал главную проблему «Спартака» в прошлом сезоне

23 июля 2023, 00:21
9

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, чего не хватило команде в прошлом сезоне.

«В матчах нужны зрелость, опыт, концентрация и умение пользоваться своим шансом. Я верю, что в новом сезоне мы будем увереннее справляться с такими барьерами.

Ну, а худшее, что с нами случилось, – это обилие травм. Если не ошибаюсь, в 37 матчах сезона из 42 мы не могли рассчитывать на кого-то из игроков по причине повреждений», – сказал испанец.

  • «Спартак» сегодня, 23 июля, примет в 1-м туре РПЛ «Оренбург».
  • Абаскаль в команде год.
  • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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oyabun
1690090567
А я то думал худшее, это то что команда совершенно разучилась: 1. Исполнять стандарты 2. Забивать с пенальти 3. Попадать по воротам. Остальное так же как и в других клубах. У них тоже травмы плюс минус.
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NewLife
1690095856
" зрелость, опыт, концентрация и умение пользоваться своим шансом." Это даже не отмазка, а пздбольство. Твои эксперименты с составом и нехватка тренерского опыта - вот главные проблемы.
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Enter2006
1690096827
Ответ знает вся Россия. "чего не хватило команде в прошлом сезоне" - Президента который топит за СПБ и его дружка Миллера. Что тут непонятного то.
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ivany4
1690101233
Тренеру виднее. Но со стороны как водиться виднее лучше.)) Видно же, что по воротам не попадают, не бегают, а пешком ходят, играют спустя рукава. Так и хочется сказать пора использовать кнут(а лучше биту) и пряник(а лучше штрафы за проигрыш), и начать прививать любовь к футболу и своей профессии.
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zigbert
1690111538
Хотелось бы концентрации с самого начала матча. Начинали играть когда уже пропускали мячи от соперников.
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ySS
1690113801
Главная проблема в том, что ни один тренер после Старкова не уделяет должного внимания игре в обороне. Прибалт, конечно, перебирал в этом, но потом вообще перестали. На всю лигу только два опорника, умеющих обороняться, и оба не у нас. Остальные берут количеством, и тоже не про нас.
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