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    • Абаскаль назвал главную проблему «Спартака» в прошлом сезоне

    Абаскаль назвал главную проблему «Спартака» в прошлом сезоне

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, чего не хватило команде в прошлом сезоне.

    «В матчах нужны зрелость, опыт, концентрация и умение пользоваться своим шансом. Я верю, что в новом сезоне мы будем увереннее справляться с такими барьерами.

    Ну, а худшее, что с нами случилось, – это обилие травм. Если не ошибаюсь, в 37 матчах сезона из 42 мы не могли рассчитывать на кого-то из игроков по причине повреждений», – сказал испанец.

    • «Спартак» сегодня, 23 июля, примет в 1-м туре РПЛ «Оренбург».
    • Абаскаль в команде год.
    • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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