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  • «Стоит отдавать»: Михаил Кержаков – о потенциальном уходе Малкома

«Стоит отдавать»: Михаил Кержаков – о потенциальном уходе Малкома

22 июля 2023, 21:11
3

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал готовящийся трансфер нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

– Перед игрой против «Пари НН» (2:0) Сергей Семак рассказал, что по Малкому идут переговоры. В команде тоже об этом наверняка уже узнали?

– Да, но на какой стадии – не в курсе. Но если все состоится, спокойно к этому отнесусь. Во‑первых, за мою карьеру это не первый такой случай будет с партнeром по команде. А во‑вторых, если у самого игрока есть желание, а клуб получит за это хорошую компенсацию, то считаю, стоит отдавать.

  • Малком будет получать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год по 3-летнему контракту.
  • Игрок забил 23 гола в 27 матчах прошлого сезона РПЛ.
  • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Зенит Кержаков Михаил Малком
Комментарии (3)
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1690069180
Надо было хоть 80 требовать!
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