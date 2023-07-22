«Стоит отдавать»: Михаил Кержаков – о потенциальном уходе Малкома

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал готовящийся трансфер нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

– Перед игрой против «Пари НН» (2:0) Сергей Семак рассказал, что по Малкому идут переговоры. В команде тоже об этом наверняка уже узнали?

– Да, но на какой стадии – не в курсе. Но если все состоится, спокойно к этому отнесусь. Во‑первых, за мою карьеру это не первый такой случай будет с партнeром по команде. А во‑вторых, если у самого игрока есть желание, а клуб получит за это хорошую компенсацию, то считаю, стоит отдавать.