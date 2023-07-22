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    • «Стоит отдавать»: Михаил Кержаков – о потенциальном уходе Малкома

    «Стоит отдавать»: Михаил Кержаков – о потенциальном уходе Малкома

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал готовящийся трансфер нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

    – Перед игрой против «Пари НН» (2:0) Сергей Семак рассказал, что по Малкому идут переговоры. В команде тоже об этом наверняка уже узнали?

    – Да, но на какой стадии – не в курсе. Но если все состоится, спокойно к этому отнесусь. Во‑первых, за мою карьеру это не первый такой случай будет с партнeром по команде. А во‑вторых, если у самого игрока есть желание, а клуб получит за это хорошую компенсацию, то считаю, стоит отдавать.

    • Малком будет получать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год по 3-летнему контракту.
    • Игрок забил 23 гола в 27 матчах прошлого сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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